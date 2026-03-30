Çin: Japon Milletvekilinin Taiwan Ziyaretleri Nedeniyle Karşı Önlemler Alacağız
Çin Dışişleri Bakanlığı, Japonya Temsilciler Meclisi üyesi Keiji Furuya'ya Taiwan ile ilgili provokatif eylemleri nedeniyle karşı önlemler alacaklarını duyurdu. Mao Ning, Furuya'nın Taiwan'a yaptığı ziyaretlerin ardından Japonya'ya ciddi diplomatik uyarılarda bulunduklarını belirtti.
BEİJİNG, 30 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, provokatif eylemler için "Taiwan'ın bağımsızlığı" peşinde koşan ayrılıkçı güçlerle gizli işbirliği yapma gibi adımları nedeniyle Japonya Temsilciler Meclisi üyesi Keiji Furuya'ya yönelik karşı önlemler alacaklarını söyledi.
Pazartesi günkü basın toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Mao, Furuya'nın Taiwan'a propaganda amaçlı ziyaretler nedeniyle Japon tarafına konuyla ilgili ciddi diplomatik girişimlerde bulunduklarını söyledi.
Kaynak: Xinhua