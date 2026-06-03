Çin: Japonya, Yeniden Silahlanma Hamlelerini Kelime Oyunlarıyla Örtbas Edemez

BEİJİNG, 3 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Japonya'nın yeniden silahlanma hamlelerinin kelime oyunlarıyla aklanamayacağını söyledi.

Mao, çarşamba günkü basın toplantısında, Japonya Savunma Bakanlığı sözcüsünün kısa süre önce yaptığı açıklamalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mao, Japonya'nın yurtdışındaki askeri konuşlanmalarını kolektif meşru müdafaa hakkının kullanılması olarak sunduğunu, saldırı kapasitesini artırmasını karşı saldırı kabiliyeti edinimi adı altında gizlediğini ve öldürücü silah ihracatını da sözde "ekipman teknolojisi işbirliği" kılıfına soktuğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua