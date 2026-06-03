Çin: Japonya, Yeniden Silahlanma Hamlelerini Kelime Oyunlarıyla Örtbas Edemez
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Japonya'nın yeniden silahlanma hamlelerini kelime oyunlarıyla meşrulaştıramayacağını belirtti. Mao, Japonya'nın askeri konuşlanmalarını 'kolektif meşru müdafaa', saldırı kapasitesini 'karşı saldırı kabiliyeti' ve silah ihracatını 'ekipman teknolojisi işbirliği' olarak sunduğunu söyledi.
BEİJİNG, 3 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Japonya'nın yeniden silahlanma hamlelerinin kelime oyunlarıyla aklanamayacağını söyledi.
Mao, çarşamba günkü basın toplantısında, Japonya Savunma Bakanlığı sözcüsünün kısa süre önce yaptığı açıklamalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Mao, Japonya'nın yurtdışındaki askeri konuşlanmalarını kolektif meşru müdafaa hakkının kullanılması olarak sunduğunu, saldırı kapasitesini artırmasını karşı saldırı kabiliyeti edinimi adı altında gizlediğini ve öldürücü silah ihracatını da sözde "ekipman teknolojisi işbirliği" kılıfına soktuğunu belirtti.