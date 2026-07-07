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Çin: Japonya'nın Araştırma Gemilerimizin Meşru Faaliyetlerini Engellemesi Kabul Edilemez

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Japonya'nın Çin'e ait araştırma gemilerinin Diaoyu Dao açıklarındaki meşru faaliyetlerini engelleme girişimlerine karşı çıktıklarını ve Japon tarafına ciddi protesto ilettiklerini açıkladı.

BEİJİNG, 7 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Japonya'nın Çin'e ait araştırma gemilerinin meşru faaliyetlerini engellemeye yönelik girişimlerine kararlılıkla karşı çıktıklarını ve Japon tarafına ciddi protestolarını ilettiklerini söyledi.

Mao salı günü düzenlediği basın toplantısında, Diaoyu Dao ve ona bağlı adaların, Çin'in öz toprakları olduğunu belirtti.

Çin'in egemen haklarının meşru, yasal ve eleştirilemez olduğunu vurgulayan Mao, Çin'e ait araştırma gemilerinin Diaoyu Dao'ya bitişik sularda yürüttüğü araştırma faaliyetlerinin bu haklar kapsamında yer aldığını ifade etti.

Kaynak: Xinhua
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