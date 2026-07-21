Haberler

Çin: Filipinler'in Çin Büyükelçisi Nezdinde Diplomatik Girişimde Bulunduk

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Ren'ai Jiao'da Çin Sahil Güvenliği personeline yönelik provokasyon ve saldırılar nedeniyle Filipinler'in Pekin Büyükelçisi nezdinde sert diplomatik girişimde bulunduklarını açıkladı. Çin'in toprak egemenliği ve deniz haklarını kararlılıkla koruyacağı vurgulandı.

BEİJİNG, 21 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Ren'ai Jiao'da Çin Sahil Güvenliği personeline yönelik provokasyon ve saldırılar nedeniyle Filipinler'in Çin Büyükelçisi nezdinde sert diplomatik girişimde bulunduklarını belirtti. Sözcü, Çin'in toprak egemenliği ile deniz hak ve çıkarlarını kararlılıkla koruyacaklarını söyledi.

Lin, salı günkü olağan basın toplantısında yaptığı açıklamada, Filipinler'in sorun çıkarmaya ve asılsız söylemlerde bulunmaya son vermesi gerektiği uyarısında bulundu.

Lin, karaya oturtulmuş Filipinler gemisinden ayrılan iki bottaki personelin 20 Temmuz'da Çin Sahil Güvenliği'ne ait bir devriye botuna tehlikeli şekilde yaklaşarak çarptığını ve Çinli kolluk görevlilerine saldırıda bulunduğunu söyledi.

Kaynak: Xinhua
Özgür Özel grup toplantısında CHP'ye veda ediyor: Vakti gelmiş bir vedanın hüznünü yaşıyorum

Ve kürsüye çıktı! Özgür Özel'den grup konuşmasında tarihi sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altında rüzgar tersine döndü

Altını olanlar dikkat! Rüzgar tersine döndü
Arka Sokaklar'ın Vedat Müdür'ünün son hali üzdü: Kimse beni ziyarete gelmiyor

Arka Sokaklar'ın yıldızıydı! Huzurevindeki sözleri yürek dağladı
Baba-kız 12 saat arayla öldü: Ortaya çıkan detay kahretti

Baba-kız 12 saat arayla öldü: Ortaya çıkan detay kahretti
Başörtülü kadın, içtiği şeyin alkol olduğunu anlayınca şoke oldu

Başörtülü kadın, içtiği şeyin alkol olduğunu anlayınca bakın ne yaptı
Rekor zam! En düşük maaş 153 bin oldu

Rekor zam! En düşük maaş 153 bin oldu
Fatma Soydaş'ın başı büyük dertte

Başı büyük dertte
4 aydır tutuklu bulunan Mustafa Bozbey'in son hali gündem oldu

4 aydır tutuklu bulunan Mustafa Bozbey'in son hali gündem oldu