Haberler

Çin, Filipinler'i Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı sığlıkta Çin'e ait devriye teknesine saldırmakla suçladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin, Güney Çin Denizi'nde Filipinler'e ait botların Çin Sahil Güvenlik teknesine çarptığını ve küreklerle saldırdığını iddia etti. ABD ise Çin'in eylemlerini kınadı.

Çin, Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı sığlıkta, Filipinler'e ait botların Çin Sahil Güvenlik (CCG) teknesine çarptığını ve Çinli görevlilere küreklerle saldırdığını öne sürdü.

CCG'den yapılan açıklamada, dün Filipinler'e ait gemiden indirilen iki şişme botun Çin'in devriye teknesine yaklaştığı belirtildi.

Olay anına ait görüntülerin de paylaşıldığı açıklamada, Filipinler'e ait botların uyarılara rağmen Çin Sahil Güvenlik devriye teknesine hızla yaklaşarak çarptığı, Filipinli personelin ise kürek ve sopalarla Çinli güvenlik görevlilerine "kasıtlı şekilde" saldırdığı öne sürüldü.

CCG görevlilerinin olay sırasında sözlü uyarılarda bulunduğu ve yasalara uygun şekilde önlemler aldığı belirtilen açıklamada, "Olayın ardından Filipinler tarafı, gerçekleri kasten çarpıtmış ve Çin tarafına karşı asılsız suçlamalarda bulunmuştur." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Manila yönetiminin "provokatif eylemlerine ve asılsız iddialarına" son vermesi çağrısı yapıldı.

ABD'den Çin'e kınama

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin'in Filipinler donanmasına yönelik "tehlikeli ve saldırgan eylemlerinin" kınandığı belirtildi.

Açıklamada, Çin'in Filipinler'in uluslararası hukuka uygun faaliyetlerine yönelik eylemlerinin "bölgesel barış ve istikrarı zayıflattığı ve Pekin'in anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesine ilişkin taahhütleriyle çeliştiği" ifade edildi.

Mahkemenin 2016 tarihli kararına göre, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki geniş kapsamlı deniz yetki alanı iddialarının uluslararası hukuka dayanmadığına hükmedildiği hatırlatılan açıklamada, söz konusu kararın Çin ile Filipinler açısından hukuken bağlayıcı olduğu vurgulandı.

Filipinler, dün, Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı bir sığlıkta, Çin Sahil Güvenlik personelinin Filipinler Deniz Kuvvetleri mensubunu başına sopayla vurarak yaraladığını ve denizcinin botuna hasar verdiğini bildirmişti.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Çin'in yanı sıra Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

Kaynak: AA / Şilan Turp
Oğuzhan Uğur, hakimin karşısında 'Muhammed' örneği ile yırtmaya çalıştı

Oğuzhan Uğur, hakimin karşısında 'Muhammed'e sığındı

Çekirge istilası mı başladı? Bakanlıktan tedirgin eden görüntülerle ilgili açıklama

Çekirge istilası mı başladı? Bakanlıktan beklenen açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Haliç'te tur teknesinden düşerek ölen personelin son anları kamerada

Kahreden görüntü! Genç adamın son anları kamerada
Üsküdar'da dehşet! Falçatalı cani martıyı ağır yaraladı

Yakalayın bu caniyi! Falçatayla dehşet saçtı, çok sayıda şikayet yağdı
Özel'den 'Sıra size de gelecek mi?' sorusuna dikkat çeken yanıt

Özgür Özel'den "Sıra size de gelecek mi?" sorusuna bomba yanıt
Hiç gitmediği Siirt'ten gelen trafik cezası, hayatının şokunu yaşattı

Hiç gitmediği yerden tutanak geldi! Hayatının şokunu yaşadı
Buse Terim’den samimi itiraf: Gördüğüm anda gözüme çarpmıştı!

Buse Terim’den samimi itiraf: Gördüğüm anda gözüme çarpmıştı!
Kim der ki 54 yaşında! Kaslarıyla şov yaptı

Kim der ki 54 yaşında! Kaslarıyla şov yaptı
'2 yıldır beni istismar ediyordu' deyip kayınpederinin cinsel organını kesti

Gelinin kan donduran intikamı