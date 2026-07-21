Çin, Filipinler'i Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı sığlıkta Çin'e ait devriye teknesine saldırmakla suçladı

Çin, Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı sığlıkta, Filipinler'e ait botların Çin Sahil Güvenlik (CCG) teknesine çarptığını ve Çinli görevlilere küreklerle saldırdığını öne sürdü.

CCG'den yapılan açıklamada, dün Filipinler'e ait gemiden indirilen iki şişme botun Çin'in devriye teknesine yaklaştığı belirtildi.

Olay anına ait görüntülerin de paylaşıldığı açıklamada, Filipinler'e ait botların uyarılara rağmen Çin Sahil Güvenlik devriye teknesine hızla yaklaşarak çarptığı, Filipinli personelin ise kürek ve sopalarla Çinli güvenlik görevlilerine "kasıtlı şekilde" saldırdığı öne sürüldü.

CCG görevlilerinin olay sırasında sözlü uyarılarda bulunduğu ve yasalara uygun şekilde önlemler aldığı belirtilen açıklamada, "Olayın ardından Filipinler tarafı, gerçekleri kasten çarpıtmış ve Çin tarafına karşı asılsız suçlamalarda bulunmuştur." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Manila yönetiminin "provokatif eylemlerine ve asılsız iddialarına" son vermesi çağrısı yapıldı.

ABD'den Çin'e kınama

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin'in Filipinler donanmasına yönelik "tehlikeli ve saldırgan eylemlerinin" kınandığı belirtildi.

Açıklamada, Çin'in Filipinler'in uluslararası hukuka uygun faaliyetlerine yönelik eylemlerinin "bölgesel barış ve istikrarı zayıflattığı ve Pekin'in anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesine ilişkin taahhütleriyle çeliştiği" ifade edildi.

Mahkemenin 2016 tarihli kararına göre, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki geniş kapsamlı deniz yetki alanı iddialarının uluslararası hukuka dayanmadığına hükmedildiği hatırlatılan açıklamada, söz konusu kararın Çin ile Filipinler açısından hukuken bağlayıcı olduğu vurgulandı.

Filipinler, dün, Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı bir sığlıkta, Çin Sahil Güvenlik personelinin Filipinler Deniz Kuvvetleri mensubunu başına sopayla vurarak yaraladığını ve denizcinin botuna hasar verdiğini bildirmişti.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Çin'in yanı sıra Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.