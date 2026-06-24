Çin: ABD ve İran, İmzalanan Mutabakat Zaptını Ortaklaşa Koruyup Uygulamalı

İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında ABD- İran müzakerelerinin gerçekleştirildiği mekan, 22 Haziran 2026. (Fotoğraf: Lian Yi/Xinhua)

BEİJİNG, 24 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD ve İran'ın imzalanan mutabakat zaptını ortaklaşa koruması ve uygulaması gerektiğini söyledi.

Guo çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, ABD ve İran'ın mutabakat zaptı imzalayarak birbirlerinin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeyi, herhangi bir askeri operasyon başlatmamayı ve birbirlerinin içişlerine karışmamayı taahhüt ettiğini belirtti. Bunun uluslararası kamuoyuna olumlu bir sinyal verdiğini ifade eden Guo, mutabakat zaptının ortaklaşa korunması ve uygulanması gerektiğini vurguladı.

Guo, kendi yöntemleriyle yardım sağlamayı ve bölgede barış ile istikrarın en kısa sürede yeniden tesis edilmesine yönelik yapıcı rol oynamayı sürdürmeye hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua