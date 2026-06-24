Çin Dışişleri Bakanı: Uluslararası ve Bölgesel Sorunların Çözümü Uluslararası Kurallara Dayanmalı

YENİ DELHİ, 24 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD ile İran arasında yüz günü aşkın bir süre devam eden çatışmanın bölgesel ve uluslararası durumu ciddi şekilde etkilediğini belirterek, uluslararası kurallara riayet etmenin önemine dikkat çekti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi ve Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü olan Wang, salı günü Hindistan'da düzenlenen 16. BRICS Ulusal Güvenlik Danışmanları ve Ulusal Güvenlik Yüksek Temsilcileri Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Wang, süregelen çatışmayla birlikte ABD ile İran arasında Mutabakat Zaptı'nın ilk aşamasının yakın zamanda imzalanmasının, birçok durumu netliğe kavuşturduğunu belirtti.

Her türlü uluslararası ve bölgesel sorununun çözümünde uluslararası kurallara riayet edilmesinin önemini vurgulayan Wang, "Orman kanunları bir süre işe yarayabilir, ancak sürdürülebilir değildir" dedi.

Wang, ikinci olarak ulusal egemenliğe saygı gösterilmesinin önemine değinerek, toprak bütünlüğünün ihlal edilmemesi ve ülkelerin içişlerine müdahale edilmemesi gerektiğini belirtti. Dışişleri Bakanı, bunun uluslararası adaletin temelini oluşturduğunu ifade etti.

Üçüncü olarak yeni bir güvenlik vizyonu oluşturmanın önemine işaret eden Wang, ülkelerin giderek daha fazla ortak geleceğe sahip bir topluluk haline geldiğini kaydetti. Wang, başkalarının zararına mutlak güvenlik arayışının eninde sonunda ters tepeceğini söyledi.

Wang son olarak yeni savaş biçimlerinin doğru şekilde kavranması gerektiğini belirtti. Bilgi savaşı ve siber savaş gibi geleneksel olmayan savaş yöntemlerinin son çatışmalarda daha görünür hale geldiğini kaydeden Wang, iç içe geçmiş geleneksel ve geleneksel olmayan güvenlik tehditleri karşısında BRICS ülkelerinin güvenlik alanındaki diyalog ve işbirliğini güçlendirmesinin zamanının geldiğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua