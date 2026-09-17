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Çin'deki güvenlik forumunda İranlı ve Suudi temsilciler savaşa dair birbirlerini suçladı

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- Suudi Arabistan Kral Faysal Araştırma ve İslami Çalışmalar Merkezi Başkanı Prens Turki El-Faysal: "İran, savaş sırasında müttefiklerin topraklarına ve varlıklarına agresif ve yasa dışı saldırılarda bulundu. Arap ülkelerinin egemenliğine saygı göstermedi" İran Silahlı Kuvvetleri Harekat Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Muhammed Taki Usanlu: "Biz Arap ülkelerine ve onların topraklarına saldırmadık. Biz yalnızca Arap ülkelerindeki Amerika üslerine saldırdık. Yalnızca Suudi Arabistan'daki üsleri hedef almadık, Irak'taki, Kuveyt'teki, Katar'daki Amerikan üslerine de saldırdık"

Çin'in düzenlediği uluslararası güvenlik konferansı Pekin Şiangşan Forumu'na İran ve Suudi Arabistan'dan katılan temsilciler, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ile başlayan ve İran'ın misillemeleriyle Orta Doğu'da tırmanan savaşla ilgili birbirlerini suçlayan ifadeler kullandı.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, forum kapsamında düzenlenen panele katılan Suudi Arabistan Kral Faysal Araştırma ve İslami Çalışmalar Merkezi Başkanı Prens Turki El-Faysal ile İran Silahlı Kuvvetleri Harekat Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Muhammed Taki Usanlu arasında tartışma yaşandı.

Faysal, paneldeki konuşmasında misilleme saldırılarında bölge ülkelerini hedef alan İran'ı, "Arap ülkelerinin egemenliğine saygı göstermemekle" suçladı.

Tahran yönetiminin Suudi Arabistan ile arasında Çin'in arabuluculuğuna 2023 yılında diplomatik ilişkilerin yeniden kurulması için imzalanan anlaşmayı ihlal ettiğini savunan Faysal, "İran, savaş sırasında müttefiklerin topraklarına ve varlıklarına agresif ve yasa dışı saldırılarda bulundu. Arap ülkelerinin egemenliğine saygı göstermedi." ifadelerini kullandı.

Faysal, İran'ın bu tavrıyla Çin'in anlaşmanın garantörü olarak konumunu göz ardı ettiğine işaret ederek, Pekin yönetiminin hangi tarafın anlaşmaya uymadığını anlayacağını umduğunu belirtti.

"Arap ülkelerine değil, Arap ülkelerindeki Amerikan üslerine saldırdık"

İranlı temsilci Usanlu, Suudi Arabistan delegesine verdiği yanıtta, ülkesinin Arap ülkelerini değil, Arap ülkelerindeki Amerikan üslerini hedef aldığını savunarak, "Biz Arap ülkelerine ve onların topraklarına saldırmadık. Biz yalnızca Arap ülkelerindeki Amerika üslerine saldırdık. Yalnızca Suudi Arabistan'daki üsleri hedef almadık, Irak'taki, Kuveyt'teki, Katar'daki Amerikan üslerine de saldırdık." diye konuştu.

Orta Doğu'daki savaşın tek sorumlusunun ABD olduğunu öne süren Tuğgeneral Usanlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ABD'nin İran'a karşı ve Orta Doğu'da işlediği suçları kınıyoruz. Eylemleriyle bölgedeki bölünmeleri derinleştirdi. Tüm dünyada kendi tek taraflı hegemonik düzenini kurmayı istiyor. ABD bölgede kaldığı sürece Orta Doğu'da ne barış ne de istikrar olabilir."

Usanlu, İran'ın savaş nedeniyle kapanan Hürmüz Boğazı'nın açılmasına da izin vermeyeceğinin altını çizerek, "Hürmüz Boğazı'nı nasıl açalım? İran kendi askeri kapasitesini geliştirmek için yüzyıllarca çaba harcadı ve savaş birlikte bu kapasite büyük zarar gördü. Bu yüzden Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına asla izin vermeyeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA
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