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Çin'de tünelin çökmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı

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Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ne bağlı Ulanqab şehrinde inşaat halindeki tünelin çökmesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ne bağlı Ulanqab şehrinde inşaat halindeki tünelin çökmesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

Xinhua'nın haberine göre, yerel makamlar, gece saatlerinde Ulanqab'daki tünel inşaatında göçük meydana geldiğini duyurdu.

Olayda ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
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