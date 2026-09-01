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Çin'de güneş enerjisi ilk kez kömürü geride bıraktı

Çin'de güneş enerjisi ilk kez kömürü geride bıraktı
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BEİJİNG, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kurulu fotovoltaik enerji kapasitesi ilk kez kömür yakıtlı elektrik kapasitesini aşarak, kurulu kapasite bakımından ülkenin en büyük elektrik üretim kaynağı oldu.

BEİJİNG, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kurulu fotovoltaik enerji kapasitesi ilk kez kömür yakıtlı elektrik kapasitesini aşarak, kurulu kapasite bakımından ülkenin en büyük elektrik üretim kaynağı oldu.

Çin Ulusal Enerji İdaresi'nin salı günü açıkladığı verilere göre, ülkenin kurulu fotovoltaik enerji kapasitesi temmuz sonu itibarıyla 1,286 milyar kilovata ulaşarak 1,285 milyar kilovat olan kömür yakıtlı elektrik üretim kapasitesini geride bıraktı.

Çin Elektrik Konseyi uzmanı Liu Zhiqiang, "Bu, Çin'in yeşil ve düşük karbonlu enerji dönüşümünde bir dönüm noktası" diyerek yeni enerji kaynaklarının temel unsur olduğu yeni elektrik sisteminin hızla şekillendiğini belirtti.

Temmuz sonu itibarıyla fotovoltaik enerji, Çin'in toplam kurulu elektrik üretim kapasitesinin yüzde 30'undan fazlasını oluşturdu. Yeni eklenen kapasite açısından ise bu oran yılın ilk yedi ayında yüzde 40'ın üzerine çıkarak fotovoltaik sektöründeki hızlı büyümeyi ortaya koydu.

Dünyanın en büyük ve en hızlı büyüyen yenilenebilir enerji sistemine sahip Çin, dünya genelindeki fotovoltaik modüllerin yüzde 80'inden fazlasını ve rüzgar enerjisi ekipmanlarının yüzde 70'ini tedarik ederek birçok ülkenin yeşil dönüşümüne katkı sağlıyor.

Kaynak: Xinhua
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