Albüm: Çin'in Yichang Kentinde Ejderha Teknesi Festivali Kutlamaları Başladı

YİCHANG, 19 Haziran (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletine bağlı Yichang kentinde, Ejderha Teknesi Festivali kutlamaları cuma günü başladı. Kutlamalar kapsamında ejderha teknesi yarışı, şiir yarışması, halk kültürü deneyimi ile kültür ve turizm tanıtımı gibi tematik aktiviteler gerçekleştiriliyor.

Geleneksel bir Çin bayramı olan Ejderha Teknesi Festivali, Savaşan Devletler Dönemi'nde (MÖ 475-221) yaşamış şair ve devlet adamı Qu Yuan'ın anısına kutlanıyor. Yichang kentinin, Qu Yuan'ın memleketi olduğu düşünülüyor.

Duanwu Festivali olarak da bilinen bu geleneksel bayram, Çin ay takviminin beşinci ayının beşinci gününde kutlanıyor. Festival, bu yıl 19 Haziran'a denk geliyor.

Kaynak: Xinhua