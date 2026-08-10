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Dolphin Tayfunu Çin’de Yüz Binlerce Kişiyi Tahliye Ettirdi

Dolphin Tayfunu Çin’de Yüz Binlerce Kişiyi Tahliye Ettirdi
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BEİJİNG, 10 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in doğusunda Dolphin Tayfunu'nun yol açtığı şiddetli yağış ve seller nedeniyle yüz binlerce kişi tahliye edildi.

BEİJİNG, 10 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in doğusunda Dolphin Tayfunu'nun yol açtığı şiddetli yağış ve seller nedeniyle yüz binlerce kişi tahliye edildi. Karaya çıkan tayfunun şiddetinin azalmasına karşın tehlikenin sürdüğü uyarısı yapılıyor.

Pazartesi günü saat 7.00 itibarıyla Fujian eyaletindeki korunmasız kara ve deniz bölgelerinde bulunan yaklaşık 167.900 kişi güvenli yerlere nakledilirken, Shanghai'da ise pazar günü geç saatlere kadar riskli olarak değerlendirilen bölgelerden yaklaşık 215.600 kişi tahliye edildi.

Tahminlere göre şiddetli yağışların Ningde ve Nanping kentleri de dahil olmak üzere Fujian eyaletinin bazı bölgelerinde pazartesi günü de etkisini sürdürmesi bekleniyor. Bazı noktalarda ise sağanak yağış görülebileceği belirtiliyor.

Fırtına nedeniyle ulaşım ve turizmde geniş çaplı aksaklıklar yaşanıyor. Fujian yetkilileri, 686 karayolunu ulaşıma kapatırken, 658 tren seferini de askıya aldı. Ayrıca önde gelen 234 turistik mekan ziyarete kapatılırken, onlarca kültür ve turizm etkinliği iptal edildi.

Shanghai'da tayfun nedeniyle yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle LEGOLAND Shanghai Eğlence Merkezi pazartesi günü öğle saatlerinde geçici olarak kapatıldı. En yüksek seviyede şiddetli yağış uyarısı yayımlayan yetkililer olası su baskınlarına karşı uyardı.

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi'ne göre, yılın 13. tayfunu olan Dolphin, pazar günü Zhejiang eyaletinde iki kez karaya çıktı.

Pazartesi sabahı mavi tayfun alarmını yenileyen merkez, tayfunun saatte 15-20 kilometre hızla kuzeybatıya doğru ilerleyerek kademeli olarak şiddetini kaybedeceğini öngörüyor.

Çin'de kullanılan dört kademeli renk kodlu hava uyarı sisteminde kırmızı en şiddetli uyarıyı temsil ederken bunu turuncu, sarı ve mavi takip ediyor.

Kaynak: Xinhua
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