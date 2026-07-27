Çin'in Changdao Adaları'nda Deniz Çayırları Yeniden Canlanıyor: Karbon Tutma ve Biyolojik Çeşitlilik Artıyor

JİNAN, 27 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaleti açıklarında, Bohai Denizi ile Sarı Deniz'in birleştiği noktada, Changdao olarak da bilinen, bölgenin en büyük ada grubu Changshan Adaları yer alıyor.

Bölgede insan eliyle oluşturulan "suya batmış deniz çayırı" sessizce yeniden canlanıyor. Kısa süre önce Tuoji Adası ve Güney Changshan Adası yakınlarında araştırma amaçlı dalışlar gerçekleştiren Changdao Ulusal Deniz Parkı Yönetim Merkezi personeli, ekilen deniz çayırı fidelerinin olgunlaşarak karbon tutma ve depolama yeteneğini yeniden kazandığını tespit etti.

Ekipler deniz çayırı yetiştirmek için geçen yıl temmuz ayında yaklaşık 100.000 tohum topladı. Merkezin kaynak denetiminden sorumlu bölümünün başkan yardımcısı olan Zhou Jun, o günden bu yana büyütülen yaklaşık 30.000 fidenin yakında tekrar deniz alanına dikileceğini belirtiyor.

Deniz çayırı, tüm yaşam döngüsünü su altında tamamlayan çiçekli bir bitki türü. Deniz çayırının sadece bir metrekaresi, fotosentez yoluyla her gün yaklaşık 10 litre oksijen üretebilirken, bir futbol sahası büyüklüğündeki deniz çayırı 80.000 balık ve 100 milyon küçük omurgasız canlıya habitat sağlıyor. Deniz çayırı ve deniz yosunu yatakları, denizde yaşayan birçok tür için önemli bir üreme, yetişme ve yaşam alanı olarak da işlev görüyor.

Geçtiğimiz yıllarda kıyılarda su ürünleri yetiştirme tesisleri ve kıyıya yakın balık çiftlikleri gibi tesislerin sayısının artması, söz konusu su altı habitatlarının hızla küçülmesine yol açtı.

Shandong eyalet yönetimi 2018 yılında Changdao Deniz Ekolojik Medeniyeti Kapsamlı Deney Alanı'nın kurulmasını onaylayarak yeşil kalkınma yönünde önemli bir adım attı. Kıyı şeridinden itibaren bir kilometrelik bir uzaklıkta yer alan su ürünleri yetiştiriciliği tesisleri kaldırılırken, araştırma enstitüleriyle işbirliği yapılarak 20 hektardan fazla deniz çayırı ve yosun yatağı da yeniden canlandırıldı. Bölgede kıyı suları günümüzde Çin'de en üst düzey deniz suyu kalite standardı olan 1. Sınıf kalite standardına ulaşmış durumda.

Merkezin Müdür Yardımcısı Wu Zhongxun, "Deniz tabanındaki deniz çayırlarının yeniden canlandırılmasını karada çölleşmeyle mücadeleye benzetebiliriz" diyor.

Restorasyon çalışmalarını bölgenin kendine özgü deniz ekosistemine uyarlayan merkez, deniz çayırı ve deniz yosunu yataklarının restorasyonu için araştırma enstitüleri ve üniversitelerle işbirliği yürütüyor. Deniz ekosistemlerinin yeniden oluşturulmasını ve biyolojik çeşitliliğin artırılmasını hedefleyen merkez, doğal iyileşme süreciyle hedefli insan müdahalesini bir araya getiriyor.

Wu, en umut verici yaklaşımlardan birinin, Yantai Üniversitesi ile ortaklaşa geliştirilen restorasyon modeli olduğuna dikkat çekiyor. Bitkisel gen kaynaklarını korumak amacıyla yapay tohum bankalarının kurulduğunu kaydeden Wu, elde edilen tohumların biyolojik olarak parçalanabilir "suni çim" üzerine ekildiğini belirtiyor. Uzunlukları 20 santimetreyi aşana kadar kapalı ortamda yetiştirilen deniz çayırları, deniz yatağına bir halı gibi seriliyor. Doğal tohum kaynaklarına olan bağımlılığı azaltan bu yöntem, çimlenme, büyümeyi sürdürme ve ekim başarısını artırıyor.

Yeniden canlanan deniz çayırı ve deniz yosunu yataklarının, küçük balıklar, yengeçler, deniz kestaneleri ve deniz hıyarlarının yuvası haline geldiğine dikkat çeken Zhou ise bunun, denizde biyolojik çeşitliliğin kademeli olarak toparlanmasına işaret ettiğini dile getiriyor.

Bu su altı çayırlarının yeniden canlanmasının, sadece deniz ortamını iyileştirmekle kalmayıp, yerel halkın geçim kaynaklarını da zenginleştirdiği belirtiliyor. Bu çerçevede Changdao'da başlatılan ekoturizm programları kapsamında ziyaretçiler, deniz çayırlarını yakından keşfedebiliyor ve karbon tutmada oynadıkları rol hakkında daha fazla bilgi edinebiliyor.

Changdao'da son yıllarda yeşil ve düşük karbonlu kalkınma alanında atılan adımlar, Jamaika, Trinidad ve Tobago, Fiji, Mikronezya, Kiribati ve İzlanda gibi ada ülkelerinden ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Bölgenin yeşil, düşük karbonlu ve yüksek kaliteli kalkınmayı teşvik etme konusundaki deneyimi, uluslararası iklim diyaloğu etkinliklerinde paylaşılıyor ve Çin'in ada bölgelerinin sürdürülebilir kalkınmasına yönelik çözümlerine katkı sunuyor.

Kaynak: Xinhua