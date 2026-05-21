Seramik Sanatçısı Pelin Dal, Jingdezhen'de Çin Çay Kültürünü Deneyimledi

NANCHANG, 21 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in doğusunda bulunan Jiangxi eyaletinin Jingdezhen kentine bağlı Fuliang ilçesinin Hanxi köyünde çay hasadı sürerken, çay yetiştiricisi Lyu Jianqin, ince bir hareketle çay tomurcuğu toplamanın püf noktalarını anlatıyor.

Lyu, "Çay tomurcuğunun yalnızca en üst kısmı baş ve işaret parmaklarının ucuyla nazikçe toplanmalı. Çayın sapı asla tırnakla sıkıştırılmamalı" diyor.

İlçenin sisle kaplı tepelerinde tek tomurcuklu ve tek yapraklı taze çay sürgünlerinin hasadı sürerken, Çin'de ilk kez bahar dönemi çay hasadına katılan seramik sanatçısı Pelin Dal da belindeki bambu sepetle özenle çay topluyor.

Dal, "Burası çok güzel. Jingdezhen'in yalnızca seramikleriyle ünlü olduğunu sanıyordum. Aynı zamanda önemli bir çay üretim bölgesi olduğunu bilmiyordum. Türkiye'de çay günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası ama çayın yapraktan fincana uzanan yolculuğunu çok az kişi biliyor" ifadelerini kullanıyor.

Bir zamanlar Çin'in önemli çay ticaret merkezlerinden biri olan Fuliang'da çay yetiştiriciliği Han Hanedanlığı (M.Ö. 202-M.S. 220) dönemine kadar uzanıyor. Orkide kokulu yeşil çayı ve bal aromalı siyah çayıyla tanınan ilçede 13.700 hektardan fazla çay ekim alanı bulunuyor. İlçenin yıllık çay üretimi 2025 yılında 15.600 tona ulaşırken, çay ihracatı 2025'in ilk yarısında 1 milyon ABD dolarını aşarak iki yıl öncesine göre iki kat artmış. 1915 Panama-Pasifik Uluslararası Fuarı'nda da altın madalya kazanan Fulian çayı, Çin-Avrupa Birliği Coğrafi İşaretler listesine dahil edilmiş.

Çay üreticisi Sun Qipeng ise yeni toplanmış çay yapraklarını 240 santigrat dereceye kadar ısıtılan demir tavada kavuruyor.

Sun, "Yeşil çay yapımında önemli bir aşama olan bu sabitleme işleminde, enzimlerin devre dışı bırakılması ve yeşil rengin korunması amacıyla yüksek ısı kullanılıyor" diyor.

Atölyeyi dolduran çay kokusunu alan Pelin Dal ise heyecanla, "Çayın kokusunu şimdiden alabiliyorum" ifadelerini kullanıyor.

Türkiye'nin, çay üretimi ve tüketiminde dünyanın önde gelen ülkelerinden olduğunu dikkat çekerek, çay kültürünün günlük yaşamın vazgeçilmez unsurlarından olduğunu vurgulayan Dal, "Babamın ailesi Trabzonlu, ülkemizin en önemli çay üretim bölgelerinden biri olan Karadeniz sahilinden" diye anlatıyor.

Çay uzmanı Sun Tingting de çayla kaplı dağların arasındaki sakin bir çayevinde, her yıl 4, 5 veya 6 Nisan'da kutlanan Qingming Festivali öncesinde toplanan yapraklarla demlenen taze çayı ikram ediyor.

Çayı tadan Dal, "Eşsiz bir tadı ve çiçeksi bir kokusu var. Şimdiye kadar içtiğim en lezzetli çay. Türkiye'de ince belli bardaklarda koyu çay içeriz. Çin'de ise çay içerken çay takımına, suyun sıcaklığına ve o anki ruh haline büyük önem veriliyor. Kültürler farklı olsa da bir fincan çayın verdiği sıcaklık evrensel" diyor.

Dal, "Jingdezhen ile Türkiye arasında harika bir bağ var. Jingdezhen'in antik mavi-beyaz porselenlerinde kullanılan pigmentler, Türkiye ile Orta ve Batı Asya'yı kapsayan ticaret yolları sayesinde Çin'e taşındı. Aynı yerde hem çay hem de seramik kültürünü deneyimlemek gerçekten çok nadir bir fırsat" dedi.

