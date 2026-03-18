Çanakkale Zaferi Pekin'de Anıldı

Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği'nde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yılı dolayısıyla tören düzenledi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal ve Askeri Ataşe Albay Kaan Gülerce'nin yanı sıra Çin'e ziyarette bulunan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı da konuşma yaptı.

Bakan Yardımcısı Yazgı, konuşmasında, Çanakkale Deniz Zaferi'ni yıl dönümünü Anadolu toprakları dışında kutlamanın özel bir duygu olduğunu belirterek "Çanakkale ruhu, yalnızca bizim için bir şehitlik ruhu değil. Çanakkale Savaşlarından sonra aslında bu ruhu tüm dünyada zulme uğramış, emperyalizme karşı savaş vermiş tüm halklar bir şiir gibi okudular." ifadelerini kullandı.

İstiklal Marşı'ndaki "Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var." mısrasında ifade edilen ruhun öneminin altını çizen Yazgı, "Çanakkale'de vatan uğruna gözünü kırpmadan canını feda eden kahramanlarımız aslında bizlere yalnızca bir zafer değil, aynı zamanda birlik, dayanışma ve sorumluluk duygularını da miras bıraktılar." diye konuştu.

Yazgı, Orta Doğu'daki savaş ortamının dünyada büyük bir korku yarattığına dikkati çekerek, "Biz eğer güven içerisinde, huzurla vatan topraklarında yaşayabiliyorsak, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir neferi olarak Çin gibi bir yerde devlete ait görevlerimizi yapabiliyorsak, işte bu, güçlü devletin ne demek olduğunun tam tanımıdır bana göre." değerlendirmesinde bulundu.

"Çanakkale, İstiklal Harbi'nin önsözüdür"

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal da konuşmasında, 111 yıl önce, 18 Mart 1915 tarihinde Osmanlı ordusunun kendisinden çok daha güçlü ve zamanın teknolojisi bakımından en gelişmiş donanmasının Çanakkale Boğazı'ndan geçerek İstanbul'u ele geçirme amaçlarını boşa çıkardığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"O gün Türk milleti tüm yokluk ve zorluklara rağmen birlik ve bütünlük içinde düşmana Çanakkale'nin geçilemeyeceğini destansı bir müdafaa ile gösterdi. Çanakkale, sadece askeri bir zafer değil, büyük bedellerin ödendiği bir büyük mücadeledir. İstiklal Harbi'nin önsözüdür. Birçok vatan evladının isimsiz mezarlarıyla vatana karıştığı yerdir."

Zaferin 111. yıl dönümünde Çanakkale destanını yazan yüz binlerce Mehmetçiği ve başta Anafartalar kahramanı Albay Mustafa Kemal olmak üzere tüm komutanları saygıyla, minnetle ve rahmetle andıklarını ifade eden Ünal, ayrıca vatan savunmasında, görevleri sırasında, terörizmle mücadelede ve uluslararası barışı korumada hayatlarını kaybeden şehitlere de rahmet dilediklerini vurguladı.

"İdealleri uğruna bedenlerini kutsal toprağa koyanların günü"

Albay Gülerce de konuşmasında, 18 Mart'ın Türk tarihi açısından önemine işaret ederek, "Bugün Türk adının dünyada duyulduğu andan itibaren şanlı bayrağımızı yeryüzünün pek çok noktasında taşıyarak üç kıtayı Türk yurdu haline getirenlerin, kurdukları devletler ve imparatorluklar ile tarihe yön verenlerin, kazandıkları zaferlerle çağ kapayıp çağ açanların, idealleri uğruna bedenlerini bu kutsal topraklara koyanların gündür." ifadelerini kullandı.

Kahraman şehitlerin manevi varlığından güç alan ve uğruna can verdikleri idealleri benimseyen Türk Silahlı Kuvvetlerinin, bugün Türkiye'nin hudut güvenliği, mavi ve gök vatandaki menfaatlerinin korunması, terörle mücadele ve uluslararası barış ile istikrarın desteklenmesi görevlerini başarıyla icra ettiğini vurgulayan Gülerce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kahraman şehitlerimiz rahat uyuyunuz. Biliniz ki manevi varlığınızdan güç alan ve dünyada var oldukça uğruna can verdiğiniz idealleri kendisine görev edinmiş olan bizler, yurda hizmet aşkımızı sizlerin anılarından ve asil ruhlarından alıyoruz."