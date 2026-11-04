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Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Antalya'daki COP31 zirvesine katılacak

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Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Antalya'daki COP31 zirvesine katılacak
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Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, 6-12 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in özel temsilcisi olarak katılacak. Han, zirvenin ardından Türkiye ziyaretini tamamlayıp Gürcistan'a geçecek.

BEİJİNG, 4 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, 6-12 Kasım tarihlerinde Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Türkiye'yi ziyaret edecek ve ardından Gürcistan'a geçecek.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre Han, Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in özel temsilcisi olarak katılacak.

Kaynak: Xinhua
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