Xi Jinping, Xizang'daki Heyelan Sonrası Kurtarma Çalışmalarının Hızlandırılmasını İstedi

BEİJİNG, 27 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ülkenin güneybatısındaki Xizang Özerk Bölgesi'nin Nepal sınırında çarşamba sabahı meydana gelen heyelanın ardından haber alınamayan kişilere yönelik arama kurtarma çalışmaları için tüm imkanların seferber edilmesi talimatı verdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi, can kayıplarını en aza indirmek için risk altındaki bölge sakinlerinin tahliye edilmesi ve yaralılara zamanında tıbbi müdahalede bulunulması çağrısında bulundu.

Perşembe sabahı itibarıyla heyelan nedeniyle Gyirong ilçesindeki sınır kapısında 3 kişi hayatını kaybederken, 558 kişiden haber alınamıyor. Yetkililer, 2 kişinin kurtarıldığını bildirirken, olayda hayatını kaybeden ve yaralananları tespit etmeye yönelik çalışmalar sürüyor.

Xi, izleme ve erken uyarı sistemlerinin güçlendirilmesi, kurtarma çalışmalarının bilimsel yöntemlere uygun şekilde yürütülmesi ve ikincil afetlere karşı önlem alınması gerektiğini de vurguladı.

Çin'in an itibarıyla sel kontrolü açısından kritik bir dönemde olduğunu belirten Xi, yerel yetkililer ve ilgili birimlere en kötü senaryolara ve aşırı koşullara karşı hazırlıklı olma, sel ve tayfunlara karşı önlemleri eksiksiz uygulama ve olası risk ve tehlikeleri tespit edip bunlara çözüm bulmaya yönelik çabalarını artırma çağrısında bulundu.

Xi, büyük çaplı ve felaket niteliğindeki afet ve kazaların önlenmesi ve insanların can ve mal güvenliğinin korunması için kararlı önlemler alınması gerektiğini de dile getirdi.

Kaynak: Xinhua