Çin Cumhurbaşkanı Xi, Semerkant'ta Türkmenistan ve Kırgızistan Liderleriyle Biraraya Geldi Güncel Haberler SEMERKANT, 15 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Perşembe günü Özbekistan'ın Semerkant kentinde Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile biraraya geldi. SEMERKANT, 15 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Perşembe günü Özbekistan'ın Semerkant kentinde Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile biraraya geldi. Liderler ikili görüşmelerin ardından heyetler arası görüşmelere de katıldılar. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Özbekistan'ın Semerkant kentinde Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov ile biraraya geldi, 15 Eylül 2022. (Fotoğraf: Zhai Jianlan/Xinhua) Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Özbekistan'ın Semerkant kentinde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile biraraya geldi, 15 Eylül 2022. (Fotoğraf: Zhai Jianlan/Xinhua) Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Özbekistan'ın Semerkant kentinde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile biraraya geldi, 15 Eylül 2022. (Fotoğraf: Zhai Jianlan/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Türkmenistan Kırgızistan Güncel Haberler

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