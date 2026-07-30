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Çin Cumhurbaşkanı Xi'nin Özel Temsilcisi Yin, Peru Devlet Başkanı Fujimori ile görüştü

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LİMA, 30 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Özel Temsilcisi Yin Hejun, Peru'nun başkenti Lima'da yeni seçilen Devlet Başkanı Keiko Fujimori ile bir araya geldi, 27 Temmuz 2026.

LİMA, 30 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Özel Temsilcisi Yin Hejun, Peru'nun başkenti Lima'da yeni seçilen Devlet Başkanı Keiko Fujimori ile bir araya geldi, 27 Temmuz 2026.

Aynı zamanda Çin Bilim ve Teknoloji Bakanı olan Yin Hejun, Peru hükümetinin daveti üzerine salı günü Lima'da düzenlenen devlet başkanlığı devir teslim törenine katıldı. (Fotoğraf: Peru'daki Çin Büyükelçiliği/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua
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