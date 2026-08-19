Xi Jinping, Macaristan Cumhurbaşkanı Baka'yı tebrik etti
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, göreve başlayan Macaristan Cumhurbaşkanı Andras Baka'ya kutlama mesajı gönderdi. Xi, Macaristan'ın Çin ile uzun soluklu dostluğuna vurgu yaparak, iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin 77 yıldır karşılıklı saygı ve kazan-kazan ilkesine dayandığını belirtti. Ayrıca, geleneksel dostluğu sürdürme ve kapsamlı stratejik ortaklığı derinleştirme niyetini ifade etti.
BEİJİNG, 19 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Macaristan Cumhurbaşkanı olarak göreve başlayan Andras Baka'ya kutlama mesajı gönderdi.
Xi çarşamba günkü mesajında, Çin Halk Cumhuriyeti'ni tanıyan ilk ülkelerden biri olan Macaristan'ın Çin ile uzun soluklu ve geleneksel bir dostluğa sahip olduğunu ifade etti.
Diplomatik ilişkilerin 77 yıl önce kurulmasından bu yana iki ülkenin karşılıklı saygı, eşitlik, karşılıklı çıkar ve kazan-kazan ilkesine dayalı işbirliğine daima bağlı kaldığını belirten Xi, çeşitli alanlardaki işbirliğinde kayda değer sonuçlar elde edildiğini vurguladı.
Çin-Macaristan ilişkilerini geliştirmeye büyük önem verdiğini kaydeden Xi, Baka ile birlikte geleneksel dostluğu sürdürmeye, karşılıklı siyasi güveni ve her alandaki somut işbirliğini derinleştirmeye, ayrıca Çin ile Macaristan arasındaki yeni döneme ait her koşulda geçerli kapsamlı stratejik ortaklığın istikrarlı ve uzun vadeli gelişimini destekleyerek iki ülke halklarına daha fazla fayda sağlamaya hazır olduğunu belirtti.