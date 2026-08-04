Xi'den Cook Adaları'na Anayasa Günü Tebriği

BEİJİNG, 4 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Cook Adaları'nın Anayasa Günü'nün 61. yıldönümü vesilesiyle Kraliyet Temsilcisi Tom Marsters'a kutlama mesajı gönderdi.

Xi salı günkü mesajında, Çin ile Cook Adaları arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana ikili ilişkilerin gelişmeye devam ettiğini belirtti.

Çin-Cook Adaları ilişkilerinin gelişimine büyük önem verdiğini vurgulayan Xi, iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığı ilerletmek ve her iki halka daha fazla fayda sağlamak üzere Marsters ile çalışmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Xinhua