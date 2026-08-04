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Ülke bir anda karanlığa gömüldü: Bir yandan ABD, bir yandan...

Ülke bir anda karanlığa gömüldü: Bir yandan ABD, bir yandan...
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Küba Ulusal Elektrik Birliği, ülkenin pazartesi günü yerel saatle 17.05 itibarıyla bir kez daha genel bir kesintiyle karşı karşıya kaldığını duyurdu. Elektrik sistemini yeniden devreye alma çalışmaları sırasında olumsuz hava koşullarının şebekede aksamalara yol açtığı belirtilirken, ABD yaptırımları nedeniyle ülkenin eskiyen elektrik santrallerini onarmakta ve gerekli yakıtı ithal etmekte zorluk yaşadığı kaydedildi.

Küba Ulusal Elektrik Birliği, ülkenin pazartesi günü yerel saatle 17.05 itibarıyla bir kez daha genel bir kesintiyle karşı karşıya kaldığını duyurdu.

OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI DA DEVREDE

Birliğin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, elektrik sistemini yeniden devreye alma çalışmaları sırasında olumsuz hava koşullarının şebekede aksamalara yol açtığı ve devredeki üretim birimlerini etkilediği belirtildi.

Ülkenin ulusal elektrik sistemi, pazar günü yerel saatle 22.43'te tamamen devre dışı kalmıştı. Cumartesi günü yaşanan kısmi çöküş ise ülkenin batısındaki eyaletlerde elektrik kesintilerine yol açmıştı.

ABD YÜZÜNDEN...

Açıklamada, ABD yaptırımları nedeniyle ülkenin eskiyen elektrik santrallerini onarmakta ve gerekli yakıtı ithal etmekte zorluk yaşadığı vurgulandı.

Küba genelinde, Ekim 2024'ten bu yana teknik altyapı yetersizlikleri, şiddetli hava olayları ve çeşitli faktörler nedeniyle çok sayıda elektrik kesintisi yaşanıyor.

Kaynak: Xinhua
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