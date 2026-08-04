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Bursa'da Gece Kulübü Çıkışı Kavgada Ortalık Karıştı: Polis Güçlükle Ayırdı

Bursa'da Gece Kulübü Çıkışı Kavgada Ortalık Karıştı: Polis Güçlükle Ayırdı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir gece kulübünden çıkan iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Yumruklu ve tekmeli kavgada taraflar ayakta durmakta güçlük çekerken, ihbar üzerine gelen polis ekipleri tarafları güçlükle ayırdı. Şahısların birbirlerinden şikayetçi olduğu, olayla ilgili tahkikatın sürdüğü belirtildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde gece kulübünden çıkan iki grup arasında çıkan kavga, kameraya yansıdı. Birbirlerini darp eden şahısların ayakta durmakta güçlük çektiği anlarda polis ekipleri araya girerek kavgayı sonlandırdı.

Olay, Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre gece kulübünden çıkan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırırken, alkollü şahıslar ayakta durmakta güçlük çekti.

O anlar kameraya yansırken, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, tarafları güçlükle ayırdı. Tarafların daha sonra birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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