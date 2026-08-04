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Trabzonspor'da Salah için geri sayım! İmza an meselesi

Trabzonspor'da Salah için geri sayım! İmza an meselesi
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Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı öne sürülen Muhammed Salah'a sözleşme gönderildiği iddia edildi. Bordo-mavililerin, Mısırlı yıldızdan gelecek imzayı beklediği öne sürüldü.

Trabzonspor'da Muhammed Salah transferiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Yaz transfer döneminin hareketli ekiplerinden bordo-mavililerin, dünya yıldızı Muhammed Salah ile prensip anlaşmasına vardığı ve resmi imza için geri sayıma geçtiği öne sürüldü.

ISLAK İMZA BEKLENİYOR

İddiaya göre Trabzonspor yönetimi, Beşiktaş'ın da ilgilendiği ancak anlaşma sağlayamadığı belirtilen Muhammed Salah'a sözleşmeyi gönderdi. Yunanistan'da tatilini sürdüren Mısırlı futbolcunun sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

ÖZEL KARŞILAMA PLANI

Transferin tamamlanması halinde Trabzonspor taraftarının Salah için özel bir karşılama organizasyonu hazırlığında olduğu ifade edildi. Yönetimin ise yıldız futbolcuyu Türkiye'ye getirmek için özel uçak planı yaptığı öne sürüldü.

ROTASI TÜRKİYE İDDİASI

Liverpool'dan ayrıldıktan sonra birçok kulüple adı anılan Muhammed Salah'ın kariyerine Türkiye'de devam etmeye sıcak baktığı iddia edildi. Bordo-mavili yönetim, transferi kısa süre içinde resmiyete dökmeyi hedefliyor.

SIRA FORVET TRANSFERİNDE

Trabzonspor'un, Salah transferinin netleşmesinin ardından forvet takviyesi için de çalışmalarını hızlandıracağı belirtildi. Başkan Ertuğrul Doğan'ın, teknik direktör Fatih Tekke ile yapacağı toplantının ardından listedeki isimler için girişimlere başlaması bekleniyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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