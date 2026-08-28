Xi'den Kırgızistan ziyareti öncesi dostluk ve işbirliği vurgusu

BEİJİNG, 28 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin- Kırgızistan ilişkilerinin iyi komşuluk ve dostluktan stratejik ortaklığa, ardından yeni dönemde kapsamlı stratejik ortaklığa doğru tarihi bir sıçrama kaydettiğini belirtti.

Xi, Orta Asya ülkesine yapacağı devlet ziyareti öncesinde Kırgız medya kuruluşlarında yayımlanan imzalı bir makale kaleme aldı.

Xi makalesinde, Çin ve Kırgızistan'a iyi komşuluk ve dostluğu pekiştirme, karşılıklı fayda ve kazan-kazan işbirliğine bağlı kalma, geleneksel dostluğu sürdürme ve çok taraflılığı savunma çağrısı yaptı.

İki ülkeden yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini temel alarak tatbiki işbirliğinin niteliğini ve kapsamını artırmalarını isteyen Xi, Çin ve Kırgızistan'a birlikte çalışarak ikili ilişkilerde yüksek kaliteli kalkınmanın yeni bir sayfasını açma çağrısında bulundu.

Xi ayrıca, Çin ve Kırgızistan'ın hegemonyacı zihniyete, tek taraflılığa ve bloklar arası çatışmalara kararlılıkla karşı çıkması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua