Çin Başbakanı Li Qiang, WIPO Direktörü Tang ile fikri mülkiyet işbirliğini görüştü

BEİJİNG, 5 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Çin'in başkenti Beijing'de Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü Genel Direktörü Daren Tang ile bir araya geldi.

Li çarşamba günkü görüşmede, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü ile son yıllarda küresel fikri mülkiyet hizmetleri, bilgi teknolojisi, insan kaynakları ve diğer alanlarda verimli işbirliği yürüttüklerini söyledi.

Li işbirliğini sürekli olarak derinleştirip sağlamlaştırmak, fikri mülkiyet hakları alanında uluslararası işbirliğini teşvik etmek ve küresel yenilikçi kalkınmaya ve ortak refaha daha fazla katkı sağlamak üzere örgüt ile çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Örgütün çalışmalarını desteklemeyi sürdüreceklerini kaydeden Li, küresel fikri mülkiyet yönetişiminde daha büyük rol oynamaya istekli olduklarını dile getirdi. Li, örgütün, Çin'in fikri mülkiyet sisteminin gelişimini desteklemeyi sürdürmesini, etkileşim ve işbirliği için daha fazla platform inşa etmesini ve Çinli kullanıcılara daha uygun ve yüksek kaliteli hizmetler sunmasını beklediklerini ifade etti.

Tang ise fikri mülkiyet çalışmalarında elde ettiği kayda değer başarılarından dolayı Çin'i kutladı. Çin'in, Küresel İnovasyon Endeksi'nde ilk 10 ülke arasında yer aldığını ve ilk 100'de ise en fazla inovasyon kümesine sahip ülke olduğunu belirten Tang, ülkenin film ve oyun gibi sektörlerdeki inovasyon ekonomisinin de hızla geliştiğini söyledi.

Tang, Çin'in fikri mülkiyet haklarının geliştirilmesi konusundaki deneyiminin, diğer ülkelere faydalı referanslar sağladığını belirtti. Tang, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü olarak Çin ile işbirliğini derinleştirmeye, Kuşak ve Yol işbirliğini teşvik etmeye ve ortaklaşa bilimsel ve teknolojik inovasyonu ve ekonomik kalkınmayı desteklemeye istekli olduklarını kaydetti.

Kaynak: Xinhua