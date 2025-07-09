Çin Başbakanı Li Qiang, BM ile İşbirliğini Derinleştirmeye Hazır

RIO DE JANEIRO, 9 Temmuz (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, daha eşit ve adil bir uluslararası düzeni ortaklaşa savunmak üzere Birleşmiş Milletler'le koordinasyon ve işbirliğini derinleştirmeye hazır olduklarını söyledi.

Li, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 17. BRICS Zirvesi sırasında salı günü BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Küresel güvenliğin ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğu bir dönemde, gündemdeki sıcak konuların siyasi çözümüne yönelik diyaloğu teşvik etmek üzere kapsamlı çabalar sarf ettiklerini kaydeden Li, BM'nin gerilimlerin azaltılmasındaki benzersiz rolünü desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Li, tüm tarafların uluslararası gündemde kalkınmaya öncelik vermesi, küresel kalkınma işbirliğini artırmak için birlikte çalışması, öncelikle ve her şeyden önce yoksulluğun azaltılması, eğitim, istihdam ve kapasite inşası gibi kilit alanlara kaynakları tahsis etmesi ve küresel kalkınma ortaklığını yeniden canlandırması gerektiğini vurguladı.

Li, Çin'in sorumluluk sahibi büyük bir gelişmekte olan ülke olarak dışa açılma politikasını kararlılıkla sürdürmeye, fırsatlarını dünya ile paylaşmaya ve ortak kalkınmayı teşvik etmeye devam edeceğini ifade etti.

Li, yapay zeka, siber uzay, kutup bölgeleri ve uzay gibi yükselen alanlardaki küresel yönetişim boşluklarını gidermede ana kanal olarak BM'yi desteklediklerini sözlerine ekledi.

Guterres ise Çin'in çok taraflılığa olan uzun dönemli bağlılığını ve BM'nin çalışmalarına verdiği güçlü desteği takdir ettiklerini söyledi.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping tarafından önerilen üç önemli küresel inisiyatifin BM'nin hedefleriyle uyumlu olduğunu vurgulayan Guterres, Çin'in, sıcak gündem maddelerinin siyasi yolla çözümünü teşvik etme, uluslararası ekonomik ve finansal sistemin reforma tabi tutulmasını sağlama ve gelişmekte olan ülkelerin çıkarlarını koruma konularında önemli katkılarda bulunduğunu ifade etti.

Guterres, mevcut küresel durum karşısında BM'nin 80. kuruluş yıldönümünü Çin'le işbirliğini daha güçlendirmek, BM Antlaşması ve uluslararası hukukun otoritesini korumak, çok taraflılığı desteklemek, tek taraflılığa karşı çıkmak ve iklim değişikliği gibi küresel sorunlarla mücadele etmek üzere bir fırsat olarak değerlendirmeyi sabırsızlıkla beklediklerini belirtti.