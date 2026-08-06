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Çin, Palo Alto Networks ürünlerini inceliyor

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BEİJİNG, 6 Ağustos (Xinhua) -- Çin, ABD'li siber güvenlik şirketi Palo Alto Networks'ün ülkede sattığı ürünlere yönelik inceleme başlattı.

BEİJİNG, 6 Ağustos (Xinhua) -- Çin, ABD'li siber güvenlik şirketi Palo Alto Networks'ün ülkede sattığı ürünlere yönelik inceleme başlattı.

Çin Siber Uzay İdaresi'nden perşembe günü yapılan açıklamaya göre, inceleme, kritik bilgi altyapısının güvenli ve istikrarlı şekilde işletilmesini sağlamak, siber güvenlik risklerini önlemek ve ulusal güvenliği korumak amacıyla başlatıldı.

Açıklamada, incelemenin Çin'in Ulusal Güvenlik Yasası ile Siber Güvenlik Yasası uyarınca yürütüldüğü belirtildi.

Kaynak: Xinhua
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