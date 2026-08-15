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Çin'den ABD'ye Güney Çin Denizi uyarısı

Çin'den ABD'ye Güney Çin Denizi uyarısı
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD'ye Güney Çin Denizi'ndeki gerilimi tırmandırmayı ve cepheleşmeyi kışkırtmayı bırakması çağrısında bulundu. Guo, Huangyan Dao'nun her zaman Çin toprağı olduğunu, doğa koruma alanı kurmanın egemenlik hakkı kapsamında olduğunu ve ABD'nin 2016'daki yasa dışı tahkim kararına dayanarak suçlamalarda bulunamayacağını belirtti.

BEİJİNG, 15 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD'ye Güney Çin Denizi'ndeki gerilimi tırmandırmaya ve cepheleşmeyi kışkırtmaya son verme çağrısında bulundu.

Guo cuma günkü basın toplantısında, ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün 8 Ağustos'ta yayımladığı basın açıklaması hakkında değerlendirmelerde bulundu. Söz konusu açıklamada, 2016 tarihli Tahkim Kararı'nda Filipinli balıkçılara "geleneksel balıkçılık alanlarına" erişim hakkı tanındığı ifade edilerek, Çin'in bu erişimi engelleme ve Huangyan Dao'da ulusal doğa koruma alanı kurma girişimlerinin ABD tarafından reddedildiği belirtilmişti.

"Huangyan Dao her zaman Çin toprağı olmuştur" diyen Guo, Huangyan Dao Ulusal Doğa Koruma Alanı'nı kurma ve yönetme hakkının Çin'in egemen hakları kapsamında yer aldığını ifade etti.

ABD'nin herhangi bir suçlama ifade etme konumunda bulunmadığını kaydeden Guo, yasadışı, geçersiz ve hükümsüz olan "Güney Çin Denizi Tahkim Kararı'nın", ABD'nin Filipinler adına konuşması için sağlam bir dayanak olmadığını vurguladı.

Guo, ABD'nin söz konusu yasadışı ve geçersiz "tahkim kararını" referans almaya ve denizcilik meselelerini Çin'i karalamakta bir bahane olarak kullanmaya son vermesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua
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