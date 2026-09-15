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Çin: ABD, dış uzayda askeri yığınağını artırmaya son vermeli

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BEİJİNG, 15 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD'ye dış uzayda askeri yığınağını artırmaya son verme ve küresel stratejik istikrarı somut eylemlerle koruma çağrısında bulunduklarını söyledi.

BEİJİNG, 15 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD'ye dış uzayda askeri yığınağını artırmaya son verme ve küresel stratejik istikrarı somut eylemlerle koruma çağrısında bulunduklarını söyledi.

Guo salı günü düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin uzaya konuşlandırılmış silahları olduğunu teyit eden açıklaması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Çin'in dış uzayın barışçıl kullanımını ve güvenliğinin sağlanmasını savunduğunu kaydeden Guo, dış uzayda silahlanma yarışlarına ve dış uzayı silahlandırarak bir savaş alanına dönüştürme girişimlerine karşı olduklarını vurguladı.

Kaynak: Xinhua
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