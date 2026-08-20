Haberler

Çin, Kırgızistan ve Vietnam'ı kapsayan vizesiz transit geçiş programını genişletti

Çin, Kırgızistan ve Vietnam'ı kapsayan vizesiz transit geçiş programını genişletti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin, 240 saatlik vizesiz transit geçiş programına Kırgızistan ve Vietnam'ı da ekleyerek yararlanan ülke sayısını 57'ye çıkardı. Ayrıca, bu iki ülkenin vatandaşları için Hainan eyaletine 30 günlük vize muafiyeti başladı; böylece Hainan'ın kapsadığı ülke sayısı 61 oldu. Turizm, ticaret, değişim programları ve aile ziyaretlerine izin verilirken, çalışma, eğitim ve gazetecilik faaliyetleri kapsam dışı.

BEİJİNG, 20 Ağustos (Xinhua) -- Çin, 240 saatlik vizesiz transit geçiş programına Kırgızistan ve Vietnam'ı da dahil etti.

Ulusal Göç İdaresi'nden perşembe günü yapılan açıklamada bu politikadan yararlanan ülke sayısının 57'ye çıktığı belirtildi.

Açıklamaya göre, 20 Ağustos'tan itibaren umuma mahsus pasaport sahibi ve üçüncü bir ülkeye ya da bölgeye gidiş için tarihi ve güzergahı teyit edilmiş aktarmalı bilete sahip Kırgızistan ve Vietnam vatandaşları, ülke genelindeki 65 sınır kapısının herhangi birinden Çin'e giriş yapabilecek ve ülkede vizesiz olarak 240 saate, başka bir ifadeyle 10 güne kadar kalabilecek.

Bu iki ülkenin umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşları, aynı tarihten itibaren Çin'in güneyindeki Hainan eyaletine yönelik 30 günlük vize muafiyeti politikasından da yararlanabilecek. Hainan'ın dış ulaşıma açık limanlarından eyalete giriş yapan söz konusu ülke vatandaşları, 30 güne kadar vizesiz kalabilecek. Böylece Hainan'ın vize muafiyeti politikasının kapsadığı ülke sayısı 61'e çıktı.

Yolcuların, vizesiz kalış süresince turizm ve ticaret faaliyetlerinde bulunmasına ve değişim programları kapsamında ziyaretler gerçekleştirmesine ve aile ziyaretleri yapmasına izin veriliyor. Öte yandan her iki politikanın da çalışma, eğitim veya gazetecilik faaliyetlerini kapsamadığı ve bu tür ziyaretler için uygun vize alma gerekliliğinin sürdüğü ifade edildi.

Çin, söz konusu adımlarla uluslararası seyahatleri ve karşılıklı etkileşimi artırmayı amaçlıyor.

Kaynak: Xinhua
Pervin Buldan: Silahsızlanma ve siyasallaşma kurulunda Öcalan yer alacak

Gündemi değiştirecek çıkış! Öcalan'a çok tartışılacak yeni görev
Komşuyu korku sardı: ABD çekilirse Türkiye güç kazanacak

Komşuyu Türkiye korkusu sardı: ABD çekilirse sonuçları yıkıcı olur
Memleketinde İbrahim Tatlıses'e büyük şok! 2 yılda sadece 250 kişi ziyaret etti

Memleketinde Tatlıses'e büyük şok!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzlemeyenler pişman! Dün gece ortalık yandı

İzlemeyenler pişman! Dün gece ortalık yandı
İran'dan Trump'ı fena kızdıracak çıkış: 'Daha yıkıcı silahlar' tehdidi

İran'dan Trump'ı çok fena kızdıracak çıkış: Daha yıkıcı olacak
Güney Kore: Kuzey Kore'nin 80-120 nükleer silahı olabilir

Güney Kore: Kuzey Kore 80-120 nükleer silaha sahip
Doğruysa yer yerinden oynar! Sınırımızdaki saldırı öncesi Suriye ile MOSSAD arasında gizli temas

Sınırımızdaki saldırı öncesi Suriye ile MOSSAD arasında gizli temas
Seda Sayan’dan eşine rest: Gönlün kayarsa efendice git

Seda Sayan’dan eşine rest: Gönlün kayarsa efendice git
Alparslan Kuytul'un çocuk sesine tahammülsüzlüğü! Cemaate bağırıp parmak salladığı anlar yeniden gündem oldu

Bu öfkenin sebebi çocuk sesleri! Cemaati azarlayıp parmak salladı
Altın fiyatları uçuşta! Grafiği görenler gözlerine inanamıyor

Altıncılar ellerini ovuşturuyor! Grafiğe bakar mısınız