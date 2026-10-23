Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Çin, 16 kişinin öldüğü Tibet depremi sonrası acil durum seviyesini 3'e yükseltti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin, 16 kişinin öldüğü Tibet depremi sonrası acil durum seviyesini 3'e yükseltti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin, 7,0 büyüklüğündeki Tibet depremi sonrası acil durum müdahale seviyesini 4'ten 3'e yükseltti. Nagqu kentine bağlı Baqen ilçesinde perşembe saat 22.33'te meydana gelen depremde 16 kişi öldü, 65 kişi yaralandı.

BEİJİNG, 23 Ekim (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Deprem Yardım Merkezi Ofisi ile Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, ülkenin güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nde meydana gelen 7,0 büyüklüğündeki depremin ardından ulusal acil durum müdahale seviyesini 4. seviyeden 3. seviyeye yükseltti.

Acil Durum Yönetimi Bakanlığı tarafından cuma günü yapılan açıklamada, arama-kurtarma çalışmalarına rehberlik etmek ve destek sağlamak üzere afet bölgesine bir ekip gönderildiği bildirildi.

Nagqu kentine bağlı Baqen ilçesinde perşembe günü saat 22.33'te meydana gelen depremde 16 kişi hayatını kaybetti, 65 kişi de yaralandı.

Devlet Konseyi Deprem Yardım Merkezi Ofisi başkan yardımcısı ve ilgili bakanlık yetkilileri, acil durum müdahale çalışmalarını koordine etmeyi sürdürüyor.

Bakanlık ayrıca afet bölgesindeki keşif çalışmalarında kullanılacak Wing Loong tipi insansız hava araçlarının bölgeye sevk edilmesi konusunda Xizang'ın acil durum yönetimi birimine rehberlik sağladı.

Çin Ulusal İtfaiye ve Kurtarma İdaresi de kurtarma çalışmaları için toplam 350 personel ve 83 araç görevlendirdi. 120 kurtarma personeli ile 27 araç cuma günü saat 06.30 itibarıyla deprem bölgesine ulaşırken, Xizang İtfaiye ve Kurtarma Birliği'ne bağlı 230 personel ve 56 araçlık takviye ekipler de Nagqu kentine giriş yaptı.

Yetkililer, cuma günü saat 04.30 itibarıyla merkezi yönetim, bölge, kent ve ilçe düzeyindeki birimlerden sağlanan yardım malzemelerini kademeli olarak bölgeye ulaştırdı.

Yardım malzemeleri arasında 1.000 prefabrik konut, 3.239 çadır, 2.821 katlanır yatak ve 4.280 battaniye gibi temel ihtiyaç malzemeleri bulunuyor.

Kaynak: Xinhua
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
40 yaşındaki Muslera'dan akılalmaz performans! 3 penaltı birden kurtardı

Bu adam 40 yaşında! Son yaptıklarının izahı yok
Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev'i zora sokacak iddia

Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev'i zora sokacak iddia
Altında sert düşüş! Psikolojik sınırın altına indi, gözler Fed'de

Kimsenin beklemediği oldu! Gözler şimdi o toplantıda
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Salah tezahüratı ünlü hocayı kızdırdı: Bela gelir

"Bela gelir, musibet gelir" diyerek tüm Trabzon'u uyardı
Çukurova Belediye Başkanı Kozay dahil 34 kişi tutuklandı

Belediye başkanı, teyzesi ve selefi! Hepsi tutuklandı
İngiltere'de hükümetten acil durum uyarısı: 3 günlük gıda ve su stoku yapın

Avrupa'nın göbeğinde savaşa hazırlık gibi çağrı: 3 günlük stok yapın
Çapa'daki hastane sapığı yakayı böyle ele vermiş

Kadınlar tuvaletinde yakalandı! Telefonundaki görüntüler rezalet
Derbi öncesi sürpriz karar! Saçlarını eline alıp paylaştı, son hali bomba

Ünlü isim saçlarını eline alıp paylaştı, son hali bomba
AK Parti iddialarına noktayı koydu! Besim Dutlulu sessizliğini bozdu

"Manisa da AK Parti'ye geçecek" iddialarına belediye başkanından yanıt
Ara seçimler öncesi Oval Ofis’te gövde gösterisi: Katolik din adamlarından Trump’a özel dua

Oval Ofis'te tarihe geçen anlar: Çevresini kuşatıp dua ettiler