Kışın yüzeyi buzla kaplanan Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ikinci gölü Çıldır Gölü'ndeki buzların erimesi dron ile görüntülendi.

Kars- Ardahan sınırındaki 123 kilometrekare alana sahip Çıldır Gölü'nün yüzeyinde, soğuk hava nedeniyle geçen yıl aralık ayında oluşan buz tabakaları, 5 ay sonra erimeye başladı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van Gölü'nden sonra ikinci büyük göl olan Çıldır Gölü yüzeyindeki buzların erimesi Kars'ın Çanaksu köyü mevkisinde dron ile görüntülendi.

Kışın buzla kaplı yüzeyinde atlı kızak gezintisi ve "Eskimo" usulü balık avcılığı yapılan gölde ilkbahar yaşanmaya başladı.

Baharla birlikte, göçmen kuşların da döndüğü gölde, buzların erimeye devam etmesi güzel görüntüler oluşturdu.

Ziyaretçilerden Bülent Arabacıoğlu, AA muhabirine, Amasya'dan Kars'a geldiğini ifade ederek, "Çıldır; kışın atlı kızakların gezdiği, semaverlerin yandığı, atlı kızakların insanları gölün ortasında taşıdığı, tamamen buz olan ve buzun çatırtısını gürültüsünü içinizde hissettiğiniz, çok güzel duygular yaşadığınız bembeyaz bir ortam." diye konuştu.

Bu mevsimde göldeki buzların erimesine de şahitlik ettiğini anlatan Arabacıoğlu, "Buzların eridiği, kuşların göç mevsiminde ziyaret ettiği, çok daha güzel duygular yaşatan; yazıyla kışıyla heybenizde çok güzel anılar biriktireceğiniz Çıldır Gölü'ne, Kars'a herkesin gelmesini tavsiye ediyorum." dedi.

Kadir Yeniaras ise Kars ve Çıldır Gölü'nün Türkiye'nin önemli turizm bölgesi olduğunu belirterek, " Aralık, ocak gibi buzlar donmaya başlar. Bu mevsimlerde de yavaş yavaş gördüğünüz gibi eriyor. Turizm sezonu olduğu için kışın burada atlı kızak, kar motorları ve çeşitli aktiviteler oluyor." ifadelerini kullandı.

Nurgül Yeniaras da Çıldır Gölü'ne hayran kaldığını dile getirerek, "Burayı çok seviyorum yılda bir iki kere yaz kış gelirim, herkese de tavsiye ederim. Herkes gelsin, görsün, gezsin. Buralar çok güzel. Buzlar eridi, artık yeşiller çıkınca yaz havası girdi. Kışın donmuştu zaten, atlı kızaklar vardı. Çok güzel bir yer herkese tavsiye ederim." diye konuştu.