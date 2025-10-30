Haberler

Çiğli Belediyesi'nde Memurlar Hakları İçin Direnişte

İzmir'in Çiğli Belediyesi'nde Tüm Bel-Sen'e bağlı memurlar, geriye dönük TİS ve sosyal haklarını alamadıkları gerekçesiyle belediye binası önünde toplandı ve haklarını talep etti. Tüm Bel-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Nihat Filiz, emekçilerin yaşadığı sıkıntıları ve hak arayışlarını dile getirdi.

İZMİR'in Çiğli Belediyesi'nde Tüm Bel-Sen İzmir 2 No'lu Şube'ye bağlı memurlar, geriye dönük Toplu İş Sözleşmesi (TİS) ve sosyal haklarını alamadıkları gerekçesiyle belediye binası önünde yeniden bir araya geldi. Tüm Bel-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Nihat Filiz, "Emekçiler aylarca bekletiliyor, alacaklarımız erteleniyor, geçim derdimiz büyüyor" dedi.

Çiğli Belediyesi'nde Tüm Bel-Sen İzmir 2 No'lu Şube'ye bağlı memurlar, geriye dönük TİS ve sosyal haklarını alamadıkları gerekçesiyle 24 Ekim'de 1 gün süreyle iş bıraktı. Belirli aralıklarla belediye binası önünde bir araya gelen memurlar, bugün de seslerini duyurmak için toplandı.

'HAKLARIMIZ ÖDENMİYOR'

Belediye binasının önünde buluşan memurlar adına konuşan Tüm Bel-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Nihat Filiz, "Tüm Bel-Sen İzmir 2 No'lu Şube olarak Çiğli Belediyesi önünde onurumuz, emeğimiz ve ekmeğimiz için direniyoruz. Bu direniş yalnızca bir belediyenin meselesi değildir; İzmir'deki tüm belediye emekçilerinin ortak hikayesidir. Bizler, yıllardır bu kentin sokaklarında, parklarında, ofislerinde, toplum sağlığı merkezlerinde, gece gündüz çalışan kamu emekçileriyiz. Emeğimizle ayakta tuttuğumuz belediyelerde, bugün ne yazık ki kendi alın terimizin karşılığını alamaz hale geldik. Toplu İş Sözleşmeleri imzalanıyor ama haklarımız ödenmiyor. Emekçiler aylarca bekletiliyor, alacaklarımız erteleniyor, geçim derdimiz büyüyor" dedi.

'İMZALANAN SÖZLEŞMELER UYGULANSIN'

Her defasında aynı bahanelerin söylendiğini ifade eden Filiz, "'Kaynak yok, bütçe kısıtlı, enkaz devraldık' deniyor. Ama biliyoruz ki mesele kaynak değil, öncelik meselesidir. Emeğe, adalete ve toplu sözleşmeye değer verip vermeme meselesidir. Çiğli'de başlattığımız bu direniş, bir maaş kavgası değil; bir onur mücadelesidir. Çünkü biz biliyoruz; bugün Çiğli'de direnen emekçiler, yarın Konak'ta, Karabağlar 'da, Bornova'da, Karşıyaka'da, Buca'da, Balçova'da, bütün belediyelerde haklarını savunan tüm emekçilere güç verecektir. Bu mücadele yalnızca bir belediyenin değil, İzmir'in ve ülkenin her yanındaki kamu emekçilerinin mücadelesidir. Talebimiz açık ve meşrudur. İmzalanan sözleşmeler uygulansın, TİS alacaklarımız eksiksiz ve gecikmeden ödensin. Toplu sözleşme hakkı bir kağıt üzerinde değil, yaşamın içinde anlam bulsun" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
