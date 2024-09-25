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"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın için 88 bin 302 yıl hapis talebi

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Çiftlik Bank davasında savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sistemin kurucusu Mehmet Aydın'ın 4414 müşteki yönünden ve 3 ayrı suçtan 88 bin 302 yıla kadar hapsi talep edildi. Kara kutu olduğu iddia edilen ve tutuksuz yargılanan Osman Naim Kaya yeniden tutuklandı.

Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen ve gelir getirme vaadiyle çok sayıda kişinin mağdur olmasına yol açan sisteme ilişkin davada sanıklar hakkında istenen cezalar belli oldu.

Sistemin kurucusu ve 3 Temmuz 2021'de tutuklanan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılanmasına devam edildi. Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Aydın ve Fatih Aydın, SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile bağlandı. Kara kutu olduğu iddia edilen tutuksuz sanık Osman Naim Kaya, Cafer Çolak, Serdar Tosun ve sanık avukatları ise salonda hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanık Mehmet Aydın, Fatih Aydın ve Osman Naim K hakkında "Bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık" suçundan 4 bin 414 kez olmak üzere "suç örgütü kurma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından toplamda 88 bin 302'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Diğer sanıklar için de değişen oranlarda hapis cezaları istendi.

"SUÇ İŞLENDİĞİ DÖNEMDE TÜRKİYE'DE BİLE YOKTUM"

Esasa ilişkin söz verilen tutuklu sanık Mehmet Aydın ve Fatih Aydın, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etti. Tutuksuz sanık Osman Naim Kaya ise, "Suç işlendiği dönemde Türkiye'de bile yoktum. Adli kontrol ile serbest kalma durumumun devam etmesini istiyorum" dedi.

Mahkeme, Mehmet ve Fatih Aydın'ın tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanıklar Osman Naim Kaya, Cafer Çolak ve Serdal Dostdoğru'nun kaçma şüphesi nedeniyle tutuklanmasına diğer 14 sanık hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı verildi. Duruşma, sanıkların esasa ilişkin savunma yapmaları için ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Sistemin kurucusu ve iki yıldan fazla süre firari olan Mehmet Aydın, Türkiye'nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edilmişti. "Tosuncuk" lakabıyla tanınan Aydın, 3 Temmuz 2021'de İstanbul Havalimanı'nda uçakta gözaltına alınmış, 102 mağdurun şikayeti üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklanmıştı.

"Çiftlik Bank" sistemine ilişkin soruşturma kapsamında "Bankacılık Kanunu'na aykırılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından firari olarak aranan Fatih Aydın, Temmuz 2021'de Uruguay'da yakalanmıştı. Aydın için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında iade talebinde bulunulmuş, ardından 2 Kasım 2021'de Türkiye'ye getirilen sanık hakimlikçe tutuklanmıştı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel

Mehmet Aydın Mehmet Aydın Çiftlik Bank Fatih Aydın Naim Kaya Güncel Aydın

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Yorumlar (15)

Sefa Altun:

BUDA POLATLAR GİBİ TAHLİYE EDİLECEK GÖRECEĞİZ...

84
2
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Onur Güleç:

88 bin yıl sonra elini kolunu sallayarrak çıkacak öyle mi?

56
2
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Osman Balık:

yarın cıkar

54
1
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Nihat Coktas:

seneye serbest

47
1
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gaddar kerim:

88 bin yil sonra muhtemelen donemin arkeologlari kemiklerini cikarirlar ceza evi kalintilarindan, turk adeleti kadar komik bir adalet sistemi dunyada yok

39
1
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Mesut Tuğrul:

Düz hesap 100 bine bağlasalardı

34
0
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Yasin Parlak:

bak adam vatandasi dolandirdi belkide ticaret yapti beceremediker battilar bilemem ama 800 yil hapis yedi dilan ve engin devleti dolandirdi caldi cirptilar 6 ay yatti ciktilar vatandas demiyecekmi devleti dolandirmak en fazla 6 ay deyip her zaman devlete kazik atmaya calismaz mi

32
0
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Furkan Genc:

Bi tık az sanki

30
0
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Cafer Tekinalp:

Serbest kalması lazım. Sonuçta insanlar kolay para kazanmak isterken kolay para kaybetmiş oldular. Tabiki yatabilir de 88.000 yıl nedir. Adam katliam yapıyor müebbet yiyor 6 sene yatıp çıkıyor.

18
3
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Cemal Zenginyurt:

Seni sevmiştim be tosunum...

14
4
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