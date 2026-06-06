Haberler

Adana ve Mersin'de nikah daireleri "06.06.2026"da evlenmek isteyenleri ağırladı

Adana ve Mersin'de nikah daireleri '06.06.2026'da evlenmek isteyenleri ağırladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana ve Mersin'de evlenmek isteyen çiftler, unutulmaz bir tarih olması için 06.06.2026'yı tercih etti. Adana'da 19, Mersin'de 18 çift bu özel günde nikah kıydı.

Adana ve Mersin'de özel bir tarihte nikah kıymak isteyen çiftler, "06.06.2026"yı tercih etti.

Adana'da evlilik tarihlerinin akılda kalması için 6 Haziran'a randevu alan çiftler, Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Şube Müdürlüğüne gitti.

Nikah memuru Yunus Alagöz, AA muhabirine, 6 Haziran dolayısıyla yoğunluk yaşadıklarını söyledi.

Bugün için çok sayıda talep aldıklarını belirten Alagöz, "Normal günlere kıyasla bugün biraz daha yoğunuz. Normal şartlarda kapasitemize göre 8-10 arası nikah olmakta ama bugün 06.06.2026 olması itibarıyla 19 nikahımız var." dedi.

Murat Moran ile evlenen Samime Kuş da güzel bir tarihte nikahlarının kıyıldığını ifade ederek, "Bugünü özel olarak seçtik. Ayrıca 6 benim uğurlu sayımdı. Dolayısıyla hem uğurlu sayım olması hem de öyle özel bir gün olması sebebiyle 06.06.2026'yı seçelim diye birlikte karar verdik." diye konuştu.

Damat Murat Moran da hafızalarda unutulmayacak bir gün seçtiklerini kaydetti.

Dünyaevine girenlerden Güler Zengin ve Timuçin Bölükbaşı çifti de nikah tarihlerinin 6 Haziran'da kıyılmasından mutluluk duyduklarını anlattı.

Mersin'de de Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki nikah salonunda 18 çift, nikah tarihi olarak 06.06.2026'yı tercih etti.

Nikah memuru Dilek Yörük, çiftlerin özel olarak bugünü seçtiğini dile getirdi.

Evlenecek çiftlerin özel günleri tercih ettiğini vurgulayan Yörük, "Evlilik yıl dönümlerini unutmamak adına özel bir tarih. Çok yoğunuz, bugün 18 nikah kıyacağız. Bütün nikah memurlarımızın şu an benzer bir yoğunluk yaşadığını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşabilir, önleyecek madde yok

Kılıçdaroğlu tartışmalarına nokta: Önleyecek madde yok

Rahmi Koç'a bir tepki de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan

Rahmi Koç'a bir tepki de Cumhurbaşkanlığı'ndan
DEM Parti'den Rahmi Koç hakkında suç duyurusu

DEM Parti, Rahmi Koç'a çok öfkeli! Suç duyurusunda bulundular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mason Greenwood'un ardından Marsilya ile de anlaşma tamam

Greenwood'un ardından bir anlaşma daha! 55 milyonu kabul ettiler
Okan Buruk olumlu rapor verdi: Yıldız futbolcu karakolluk oldu

Okan Buruk olumlu rapor verdi: Yıldız futbolcu karakolluk oldu
Bayern Münih'in yıldızı Karl, Dünya Kupası'nı kaçırdı

Yılın en şanssız insanı! 18 yaşında kabusu yaşadı
AK Parti Genel Sekreteri İnan’dan Rahmi Koç’a sert tepki: O çirkin sözleri lanetliyoruz

Rahmi Koç'un "Fıkra"sına AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan sert tepki
Herkes ismini aratıyor! Kürsüye çıkıp Aziz Yıldırım'a ağzına geleni saydı

Kürsüye çıkıp Aziz Yıldırım'a ağzına geleni saydı
Arda Güler'in koruması göz açtırmıyor! Temas etmek isteyenler şaşkın

Herkes onu konuşuyor!

Vatikan'ın 400 yıllık gizemli el yazması Borg Şifresi yapay zeka ile çözüldü

Tarihin en büyük gizemlerinden birini yapay zeka çözdü