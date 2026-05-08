Çiçekçiler, Anneler Günü'ne Hazırlanıyor: İthal Gül 150, Yerli Gülümüz 100 Lira"

Haber : Hilal ACAR - Kamera: Hakan KARADUMAN

(ANKARA) - Ankara'da çiçekçiler, Anneler Günü'ne hazırlanıyor. Bir çiçekçi, ithal gülün 150, yerli gülün 100 TL olduğunu belirterek "Alamayan çok insan var ama en az bir tane gül olsun 100 liraya alıp gidiyor. Bir markete girdiğinde veya bir kuyumcuya girdiğinde 10 binden aşağı çıkış yok. Bir çiçekçiye geldiğinde bin liraya 500 liraya 250 lira ile kurtuluyor. Alım gücü bu yönden biraz daha rahat" dedi.

Kızılay Sakarya Caddesi ve Güvenpark'taki çiçekçiler, Anneler Günü öncesi ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.

Bir çiçekçi Anneler Günü öncesi çiçek satışlarının yavaş yavaş hızlanmaya başladığını belirterek, "En çok sattığım kesme çiçek, demetler, demet çiçekleri, ondan sonra saklı çiçekleri, papatya çiçekleri, gül. Bizde 250, 500, 750 ve bin lira arası. Anneler Günü'nde ithal gül 150, yerli gülümüz 100 lira. Alamayan çok insan var ama en az bir tane gül olsun 100 liraya alıp gidiyor. Bir markete girdiğinde veya bir kuyumcuya girdiğinde 10 binden aşağı çıkış yok. Bir çiçekçiye geldiğinde bin liraya 500 liraya 250 lira ile kurtuluyor. Alım gücü bu yönden biraz daha rahat."

Başka bir çiçekçi de çiçeklerin fiyatlarına ilişkin, "Güller zaten belli, ithaller 150, normal yerli güller 100 lira. Papatya, krizantemler dal olarak satılıyor, 150. En ucuz hediye ve en güzel hediye şu anda çiçektir" dedi.

Bir diğer çiçekçi de Anneler Günü yoğunluğunun bugün ve yarın başlayacağını belirterek, "Biz hazırlığımızı tam gaz sürdürüyoruz. Fiyatlar Anneler Günü'nde her zaman makuldür niye, çünkü bütün bitkiler yazın çeşit çoğalıyor. Seralarda hava sıcak olduğu için bitkiler çabuk açıyor. Bir kış gibi değil şu anda saksı çiçeğinde de çeşit çok kesme çiçeklerimizde de çeşit çok onun için hiçbir pahalılık yok, geçen sene ile aynı fiyat diyebilirim" dedi.

Geçen seneye kıyasla çiçek fiyatlarının hiç oynamadığını ifade eden bir çiçekçi, "Ben bugün buketi 500 liradan başlatıyordum yine aynı 500 liradan başlıyor. Anneler Günü'nde pahalılık beklemiyoruz, olmaz da. Anneler Günü de güle fazla rağbet olmaz Sevgiler Günü gibi değil. Herkes annesine yaz geldiği için balkon çiçekleri, saksı olarak ya da kır buketi alıyor. Bir evde üç tane evlat var üçü de anneye çiçek alacak öyle düşünün. Bir sevgili gibi falan değil. Benim eşim de bir anne ben de alıyorum niye? Eşim bir anne olduğu için alıyorum, pas geçmiyorum. Çocuklar da alıyor böyle düşüneceğiz. Onun için Anneler Günü'nde rekabet olur" dedi.

Bir diğer çiçekçi de "Dünya sevgi üzerine kurulmuş, ham maddesine para konulmuş. Cennet annelerin ayakları altında, herkesin çiçek alacağını tahmin ediyorum. Her sene izdiham oluyor bu sene de izdiham olacağını tahmin ediyorum, annelere çok büyük önem veriliyor. Cumartesi pazar yoğun olur özellikle cumartesi akşamı alıp pazar sabahı verenler, pazar günü verenler hepsi çok olur" diye konuştu.

"PAPATYALARIN DEMETİ 500-400 LİRA ARASINDA SATILIYOR"

Çiçekçi, fiyatlar ilişkin de "Laleler 150 lira, güllerimiz 100-150 lira, papatyalar 750 lira, menekşeler 300 lira, ortancalar bin lira, orkideler bin 500 lira, bin 750- 2 bin lira arası değişiyor. Onun dışında papatya biçmeler 150-200 lira, kazablankalar 300, 400 lira arası değişiyor" bilgisini verdi.

"Anneler Günü'nde en çok satılan çiçekler hangileri" sorusuna da çiçekçi, "Genelde hepsi, annelere hepsi alınıyor çünkü anneler çok seviliyor. Keşke benim de annem olsa da burayı komple götürsem. İnsanlar kaybettiği zaman anlar her şeyin değerini onun için annemizin kıymetini bilelim" dedi."

Bir başka çiçekçi de Anneler Günü'ndeki çiçek satışlarına ilişkin, "Bizimki standart sanki, her sene Anneler Günü'de gerçekten annelerine ilgi duyanların hepsi geliyor bizden çiçeğini alıyor, her sene de böyle oluyor" dedi. Çiçek fiyatları hakkında da "Güllerin tanesi 100 lira, kazablankalar 300 - 500 lira arası satılıyor. Papatyaların demeti 500 - 400 lira arasında satılıyor. Diğer çiçeklerimiz demet halinde 400, 500 ve 600 civarlarında gidiyor. Benim annem rahmetli oldu, dünyalar verirdim ona" şeklinde konuştu.

Bir başka çiçekçi de "Son güne kaldığı için pazar günü bir izdiham olacağını düşünüyoruz, çünkü anneye alınabilecek en ucuz, 'çiçek'. İnsanlar bütçesine göre hareket ediyor bizden her bütçeye göre çiçek var. Çocuk geliyor cebinde, icabında 100 lirası var ona göre hitap ediyoruz. Bin lirası var, ona göre hitap ediyoruz" dedi.

"İNSANLARIMIZ ANNELERİNİ MUTLU EDEBİLMEK İÇİN KENDİ BÜTÇELERİNE GÖRE GELİP ALIYORLAR"

Diğer çiçekçi de Anneler Günü'nün iyi geçmesini dileyerek, "Bütün annelerin Anneler Günü'nü kutluyoruz biz. Diyorum ya, 'Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar'. Anneler Günü şimdiden kutlu olsun. İdare ediyoruz satıyoruz, çiçek satmıyor değiliz alıyorlar. Bütçesine göre herkes, 100 liraya da alıyor, 300 lirayada alıyor, 500 lirayada alıyor, herkesin bütçesine göre" diye konuştu.

"Anneler Günü'nde yoğunluk oluyor mu" sorusuna bir başka çiçekçi de, "Her sene gibi bu senede olacak inşallah" dedi. Çiçekçi, fiyatlara ilişkin de, "Bin liraya kadar çıkıyor, en çok kır çiçekleri, papatya ve saksılar var ufak tefek onlar satılıyor ama genelde bu paketler satılıyor. Yoğunluklar cumartesi günü başlar. Bütün annelerin ellerinden öpüyorum, bütün annelerin candır, hepsinin anneler günü kutlu olsun" şeklinde konuştu."

Bir diğer çiçekçi de şöyle konuştu:

"Bütün dünyadaki annelerimizin Anneler Günü'nü şimdiden kutluyorum. Çiçeklerimize rağbet çok tabii ki insanlarımız annelerini memnun edebilmek için ufak da olsa kendi bütçelerine göre gelip alıyorlar. Tabii sene seneyi aratıyor ama insanların şu anki ekonomik sıkıntıları biliyorsunuz maliyetlerin artışları insanların bu tür günlerde bunu göz etmediklerini görüyorum. Vallahi gördüğünüz her çiçeklerden alıyorlar insanlar tercihleri ekonomik durumlarına bağlı. Biz bir şey önermiyoruz, kendileri sevgileri ve mutlulukları için neyi layık görüyorlarsa bizler de onları vermeye çalışıyoruz."

Kaynak: ANKA