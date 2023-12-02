CHP ve Saadet Partisi Engelliler Günü için mesaj yayımladı

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan ve Saadet Partisi İl Başkanı Sinan Tekin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Engelli bireylerin hak ve özgürlüklerine dikkat çeken mesajlarda, devletin ve toplumun engellilere daha fazla destek olması gerektiği vurgulandı.

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yazgan, mesajında Dünya Engelliler Gününün önemli bir farkındalık günü olduğunu belirtti.

Engelli bireylerin, temel hak ve özgürlüklerden kesintisiz bir şekilde yararlanabilmesi için, devlete, yerel yönetimlere ve sivil topluma büyük görevler düştüğünü belirten Yazgan, engelli bireylerin erişilebilirlik alanında sorunlar yaşadığını savundu.

Engelli bireylere gerekli imkanların sunulması gerektiğini aktaran Yazgan, şunları kaydetti:

"İnsan haklarına saygının bir gereği olarak devlet, yurttaşlarının eşitliğini gözetmelidir. İstihdamdan, eğitime, sağlıktan kamusal hizmetlere kadar birçok konu başlığında engelli yurttaşlar dezavantajlı konuma itilmektedirler. Sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak devlet, dezavantajlı gruplar açısından gerekli düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. Engelli yurttaşların insan onuruna yaraşır, özgür, eşit ve bağımsız bir yaşama sahip olabilmesi, hepimiz için onurlu ve özgür bir yaşam anlamı taşımaktadır.

Bu duygu ve düşüncelerle, her şeye rağmen bütün engelleri aşma azmine ve kararlılığına sahip tüm engelli vatandaşlarımızın Dünya Engelliler Gününü yürekten kutluyor, zihinlerdeki engellerin kalktığı bir toplumda hep birlikte mutluluk ve sağlıkla yaşamayı diliyorum."

Saadet Partisi İl Başkanı Tekin

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tekin, mesajında, Engelliler Gününün engelli vatandaşların sorunlarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak adına önemli bir gün olduğunu vurguladı.

Türkiye nüfusunun yaklaşık 12'sini engelli vatandaşların oluşturduğunu belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Engelli vatandaşların, sosyal yaşamda ve iş alanlarında maalesef türlü problemler ile karşılaştıklarını görüyoruz. Bir insan, engelli olduğu toplumdan soyutlanmamalı, gerek toplum ve gerekse ülke yöneticileri tarafından kendilerine daha fazla hassasiyet gösterilmeli ve bireylerin sosyal, kültürel, eğitim ve öğretim yaşamlarını kolaylaştıracak icraatlara öncelik verilmelidir.

Engelli vatandaşların, Türkiye'deki en önemli başlıca sorunlarından biri olan istihdam sorunu çözülmeli, tüketici konumundan üretici konumuna geçmeleri ve toplumda daha etkin olmaları sağlanmalıdır. Engelliliğe yol açan sebeplerin ortadan kaldırılması hususunda Sağlık Bakanlığı gerekli ve yeterli çalışmaları yapmalı, bunun devlet politikası olarak sürdürülmesine özel önem verilmelidir."