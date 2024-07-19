Özel ve Dervişoğlu'ndan ortak açıklama: Aramızda normalleşmeyi gerektirecek bir durum yok, ittifak için zaman lazım

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılında KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'nin resepsiyonunda bir araya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ortak açıklama yaparak gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İYİ Parti ve CHP arasında normalleşme sorusunu yanıtlayan İYİ Parti Lideri Dervişoğlu, "Bizim aramızda hiç anormalleşme olmadı diyerek, 50. yıl, böyle bir zamanda burada olmak hepimiz için bir şeref. Bu şerefi bize bahşedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Kıbrıs'ın milli mücadelesinde emeği olanları rahmetle minnetle anıyorum. CHP'nin o dönemde çıkarma kararı alırken göstermiş olduğu dirayet tarihe altın harflerle yazılacak özelliklere haiz. Milli övünçlerimizi müştereken kutlayacağız, milli hüzünlerimizi müştereken yaşayacağız. Bundan 50 sene önce Kıbrıs'a çıkarma yapma kararı veren o dönemin başbakanı Sayın Bülent Ecevit'i rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

"ARAMIZDA ANORMALLEŞME OLMADI, SÜRECİ ANORMALLEŞTİRENLERİN ANLAYIŞI OLDU"

Dervişoğlu, sözlerini devamında, "Bizim aramızda hiç anormalleşme olmadı, normalleşme arayanların genellikle lafım Özgür Beye değil, sistemi anormalleştiren, süreci anormalleştiren insanların böyle bir anlayışı oldu. Biz CHP ve iktidar partisiyle TBMM'de normal standartlarda çalıştık ama toplumu gererek bundan siyaseten nemalanmaya çalışan o gerginliği kutuplaştırmaya dönüştüren, bundan siyasi fayda temin edenlerin aslında rutin bir birliktelik olan bu görüşmelerin normalleşme talebi gibi sunmalarını ben yadırgıyorum. Bizim her zaman ilişkilerimiz normaldi. TBMM'nin doğru, hızlı ve yerinde işlemesine katkı sağlayan muhalefet partilerinin grup başkanvekilleriydik. Karşı durduğumuz şey süreci anormalleştirenlerdi. CHP'nin AK Parti ile AK Parti'nin İYİ Parti ile normalleşmeye ihtiyacı olabilir. Bizim CHP ile ilişkilerimiz hiç anormal olmadı." dedi.

ÖZEL'DEN "GÜÇLÜ PARLEMENTO" VURGUSU

CHP lideri Özel ise en kısa zamanda güçlü bir parlamentonun oluşması gerektiğini vurgulayarak, "Biz millet yeni bir görev verene kadar ana muhalefet partisiyiz, muhalefet partileriyiz. Türkiye'nin dışına çıktık mı Türkiye'nin partisiyiz. İki muhalefet partisinde lider değişimi oldu, ikisi de grup başkanvekilliğinden geliyor. Güçlü meclis grubumuz boşuna değilmiş. CHP güçlendirilmiş parlamenter sistem hakkında ne diyor diye soruyorlar altına imza attığımız gün ne dediysek bugün aynısını söylüyoruz. En kısa zamanda güçlü bir parlamentoya kavuşması lazım. Muhalefet partilerindeki lider değişimlerinin dahi grup başkanvekilleri üzerinden yürüyor olması muhalefetin bir bütün olarak hep sahip çıktığı TBMM'nin, milletin gönlünde de partilerin gönlünde de gerçekten farklı bir yeri olduğunu gösteriyor."

İTTİFAK SORUSUNA "ZAMAN" DİYEREK YANIT VERDİLER

Gazetecilerden gelen ittifak sorusunu yanıtlayan İYİ Parti Lideri Dervişoğlu " Seçimleri geçeli bir yıldan fazla oldu. Önümüzdeki seçimlere yaklaşık 4 yıl var, genel seçime de şayet zamanında yapılırsa uzunca bir zaman var. Şimdiden o günlere ilişkin bir şey söylemek mümkün değil" dedi.

CHP Lider Özel ise, "Her partinin kendini halka en doğru anlatması en doğru muhalefeti yapması, kendisini iktidara hazırlaması zamanı. Eskiden seçimi tek başına kazanamazsan seçimden sonra 40 gün koalisyon görüşmeleri olurdu. Şimdi de seçimler yaklaşırken böyle bir ihtiyaç görülürse makul bir süre önce her şey konuşulur. Ülkenin menfaati ne ise gerektiğinde orada birleşiriz" ifadelerini kullandı.