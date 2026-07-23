CHP, varlık barışı ve Tapu Kanunu düzenlemelerinin iptali için AYM'ye başvurdu

(ANKARA) - CHP, varlık barışı ve Tapu Kanunu'ndaki bazı düzenlemelerin yürürlüğünün durdurdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde (AYM) dava açtı. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, söz konusu düzenlemelerin vergi adaleti, mülkiyet hakkı ve Anayasa'ya aykırı hükümler içerdiğini söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever ve Antalya Milletvekili Cavit Arı, kamu taşınmazlarının satışını düzenleyen 7579 sayılı ve varlık barışını düzenleyen 7582 sayılı yasaların yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Başvuru sonrası açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, AYM'nin 2 Temmuz 1993'te 33 kişinin hayatını kaybettiği Madımak Katliamı'na ilişkin verdiği kararı şu sözlerle değerlendirdi:

"33 canımızın yakılarak katledildiği Madımak Katliamı'na ilişkin Anayasa Mahkemesi bugün bir karar verdi. Kararda, soruşturmanın etkin bir şekilde yürütülmemesi nedeniyle yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine karar verdi ve başvurucuların ailelerine manevi tazminat ödenmesine de karar verdi. Yıllar boyunca arananların karakolların yanında bir hayat sürmeleri ve doğal olarak ölmeleri, gıyabi tutukluluk kararına rağmen bulunamamaları gerçeği ile yaşadık. Yurt dışına kaçanlar, bulunamayanlar, aranamayanlar, onların avukatları bu tartışmalar hep sürdü. Şüphesiz o acıyı bugün de yüreğimizde yaşıyoruz. Ama Anayasa Mahkemesi'nin 33 yıl sonra bile olsa yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine ilişkin bir karar vermesi, Türkiye'deki yargı pratiği açısından olumludur."

Günaydın, Varlık Barışı ve Tapu Yasasının yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle AYM'ye başvuru yaptıklarını, yurt dışındaki varlıklara tanınan vergi muafiyetleri ile belirli bölgelere ve şirketlere objektif ölçüt olmadan sağlanan vergi ayrıcalıklarının Anayasa'ya aykırı olduğunu vurguladı. Günaydın, şöyle konuştu:

"Eğer sizin yurt dışında paranız, nakitiniz, döviziniz, altınınız ve buna ilişkin sermaye araçlarınız varsa, bunları Türkiye'ye getiriyorsanız 20 yıl boyunca vergiden muaf oluyorsunuz. Bunlar miras olarak bir yakınınıza intikal ederse, miras intikal vergisi yüzde 1 olarak uygulanıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde bütçenin yüzde 85'i vatandaşlarımızın vergileriyle oluşurken, yurt dışından çoğu kara para olmak üzere, o sermayeyi, o serveti yapanların Türkiye'ye getirmek şartıyla hem kurumlar vergisinden hem de gelir vergisinden muaf tutulmaları, miras ve intikal vergisinin yalnızca yüzde 1 olarak alınması hem Anayasa'ya aykırıdır hem de kamu vicdanını derinden yaralamaktadır. Biz başta bu hüküm olmak üzere, bu ve fer'i tüm hükümlerinin iptali ve yürütmesinin durdurulmasını istiyoruz.

Nitelikli hizmet bölgeleri var. Endüstri bölgeleri var. İstanbul Finans Merkezi var. Burada çalışanlara özel ayrıcalıklar ve vergi ayrıcalıkları getiriliyor. Endüstri bölgelerinde çalışan şirketlerden bazılarına kurumlar vergisi ve gelir vergisi ayrıcalığı getiriliyor ama buna ilişkin hiçbir objektif ölçüt yok. Yasa bu konudaki yetkiyi Cumhurbaşkanı'nın keyfiyete açık takdir yetkisine bırakmış. Bütün bunların anayasal düzenle, anayasal ilkelerle hiçbir şekilde örtüşmesi yoktur. Bu çerçevede biz bunların iptalini talep ediyoruz."

"BUNLARIN HİÇBİRİNİN KAMU YARARIYLA ALAKASI YOK"

Tapu Kanunu'ndaki düzenlemeleri eleştiren Günaydın, mülkiyet ve barınma hakkını zedelediğini ifade etti. Düzenleme ile acele kamulaştırmanın genişletildiğini ve yerel yönetimlerin yetkilerini sınırlandırdığını ifade eden Günaydın, şöyle devam etti:

"Tapu Kanunu'nda da yurttaşın mülkiyet hakkını ve barınma hakkını ilgilendiren çok önemli düzenlemeler yapıldı. Yapı kooperatiflerinde tapu devrinin yapılması için tüm inşaatın bitmesi bekleniyor. Çevre danışmanlık firmalarının yetkilendirilmiş kişileri idarece belirleniyor. Bütün bunlar yapım süreçlerini ve yurttaşın mülkiyet hakkını etkiliyor. Ama çok daha önemli olarak özel mülkiyet, bir kamu kararı olmaksızın acele kamulaştırılabiliyor. Bu işin pratiğinin yurttaşın mülkiyet hakkını ve barınma hakkını ne ölçüde ihlal ettiğini gördük. Şimdi burada bir adım daha atılarak mesele kanunlaştırılıyor.

Bütçe hakkının aksine kamunun elindeki taşınmazlar özelleştiriliyor, üçüncü kişilere devrediliyor ve buradaki özel mülkiyette elde edilen tutarlar Cumhurbaşkanlığı'na ödenek olarak kaydedilebiliyor. Bunların hiçbirinin kamu yararıyla alakası yoktur. Kadastro sırasında veya sonrasında yapılan işlemlerle ortaya çıkan geometrik itiraz düzeni tümüyle ortadan kaldırılıyor. Yerel yönetimler özerktir diyoruz, böyle bir anayasal ilke var ama yasayla mahalli idareler ve şirketlerin yeni şirket kurması gibi hususlar Cumhurbaşkanı'nın iznine tabi tutuluyor."

"AYM'Yİ BAŞVURULARIMIZI ÖNCELİKLE KARARA BAĞLAMAYA DAVET EDİYORUZ"

Akşehir Gölü çevresindeki kıyı düzenlemeleri ile mera ve kamu taşınmazlarına ilişkin düzenlemelerin kamu yararına aykırı olduğunu dile getiren Günaydın, şunları kaydetti:

"Yine bir başka önemli garabet; Akşehir Gölü'nün Konya ili Akşehir ve Tuzlukçu ilçelerinde yer alan kıyı kenar çizgisi kısa aralıklarla değiştiriliyor ve gölün çekildiği alanlar aceleyle özel mülkiyete konu ediliyor. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından meralar yapılaşmaya açılıyor. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı elindeki bağımsız bölümlerin satışında Devlet İhale Kanunu istisna tutuluyor. Bu düzenlemelerin hiçbirinin yurttaşın kamu yararına, mülkiyet ve barınma hakkının yararına olmadığı açık. Biz bu çerçevede Anayasa Mahkemesi'ni, 13 yıldır vermediği yürürlüğün durdurulması kararlarını vermeye ve bu hükümleri iptal etmeye, belki başvurularımızı da önemle, ivedilikle ve öncelikle karara bağlamaya davet ediyoruz."

Kaynak: ANKA