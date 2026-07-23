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Karesi'de formaldehit saçıldı: 5 kişi hastanelik oldu

Karesi'de formaldehit saçıldı: 5 kişi hastanelik oldu
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Balıkesir'in Karesi ilçesinde, bir tırın dezenfektan üretim yerinin önündeki bidonlara çarpması sonucu formaldehit maddesi yola saçıldı. Kimyasalın kokusundan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırılırken, ekipler maddeyi kum dökerek temizlemeye çalışıyor.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde dezenfektan yapımında kullanılan kimyasal maddenin yola saçılması sonucu oluşan kokudan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen tır, Küçük Sanayi Sitesi 4. Kapı 52. Sokak'ta dezenfektan üretimi yapan iş yerinin önündeki bidonlara çarptı.

Çarpma sonucu bakteri ve mantar dezenfektanı üretiminde kullanılan "formaldehit" maddesi yola saçıldı.

Çevredeki vatandaşlardan 5'i, yola dökülen kimyasal maddeden çıkan kokudan etkilendi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edilen vatandaşlar, hastaneye kaldırıldı. Bu kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Su ile temizlenmesinin sakıncalı olduğu öğrenilen kimyasal maddenin, üzerine kum döküldükten sonra arındırılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA
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