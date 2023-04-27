CHP Trabzon Milletvekili Adayı Sibel Suiçmez'den Güney Çevre Yolu Açıklaması: "Gördük Ki İktidar Bu Projeyi Bu Dönem İçin Yatırım Programına Almamış.

CHP’nin Trabzon 1. Sıra Milletvekili Adayı Sibel Suiçmez, Trabzon’da 1 Mayıs’ta düzenlenecek törenle 43 kilometrelik Güney Çevre Yolu projesine ilişkin açıklama yaptı. “Güney Çevre Yolu; Yatırım Programında yok, bütçesi yok, ihalesi yok, kamulaştırması yok, madem bunlar olmadan temel atılabiliyor, temeli biz atalım dedik” diyen Suiçmez, düzenlediği temel atma töreninde; “Gördük ki iktidar bu projeyi bu dönem için yatırım programına almamış. İhalesini yapmamış. Bütçesini hazırlamamış ve kamulaştırmalara da başlamamıştır” dedi.

CHP'nin Trabzon 1. Sıra Milletvekili Adayı Sibel Suiçmez, Trabzon'da 1 Mayıs'ta düzenlenecek törenle 43 kilometrelik Güney Çevre Yolu projesine ilişkin açıklama yaptı. "Güney Çevre Yolu; Yatırım Programında yok, bütçesi yok, ihalesi yok, kamulaştırması yok, madem bunlar olmadan temel atılabiliyor, temeli biz atalım dedik" diyen Suiçmez, düzenlediği temel atma töreninde; "Gördük ki iktidar bu projeyi bu dönem için yatırım programına almamış. İhalesini yapmamış. Bütçesini hazırlamamış ve kamulaştırmalara da başlamamıştır" dedi.

CHP'nin Trabzon 1. Sıra Milletvekili Adayı Sibel Suiçmez bugün, Trabzonlu seçmenden 'dev proje' olarak açıklanıp, bugüne kadar yatırım programına dahi alınmadığını belirterek Güney Çevre Yolu projesinin temelini milletvekili adayları ve parti üyeleri ile birlikte attı.

Suiçmez, "Güney Çevre Yolu; Yatırım Programında yok, Bütçesi yok, İhalesi yok, Kamulaştırması yok, Madem bunlar olmadan temel atılabiliyor, temeli biz atalım dedik. Buyurun izleyin..." notuyla Twitter hesabından Güney Çevre Yolu projesine ilişkin bir video yayınladı. Suiçmez, şunları videoda şunları söyledi:

"Şu anda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Karaismailoğlu'nun sizleri 1 Mayıs'ta temel atma töreni için çağırdığı alandayız, dün akşam arkadaşlarla birlikte temel atma töreninden önce yerine getirilmesi gereken konuları araştırdık. Gördük ki iktidar bu projeyi bu dönem için yatırım programına almamış. İhalesini yapmamış. Bütçesini hazırlamamış ve kamulaştırmalara da başlamamıştır. Bu iktidara göre temel atma töreninden önce hiçbir şey yapılması gerekmiyormuş. Bu nedenle biz de arkadaşlarla birlikte karar verdik, Akçaabat İlçe Başkanımız, Belediye Meclis Üyemiz ve adaylarımızla birlikte temel atma törenini yapmak istedik. Adil Bey'in de bir daha zahmet etmesine temel atmasına gerek kalmadı, Trabzon ve Bölgemiz için hayırlı olmasını diliyoruz."

Mersin Kof Deresi bölgesinde gerçekleşen temel atma töreninde konuşan Suiçmez daha sonra 'Haydi arkadaşlar' diyerek küreği eline aldı ve beraberindekilerle birlikte temeli attı. Temel atma törenine CHP Akçaabat İlçe Başkanı Mustafa Bak, Belediye Meclis Üyesi Tuncay Demirci ve vekil adaylarından Musa Hacıoğlu, İlker Akıncı ve Mustafa Erdi Çakır ile partililerle vatandaşlar katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 20 Nisan'da Akçaabat'tan ve Arsin'e kadar olan 43 kilometrelik Güney Çevre Yolu'nun yapımına başlanan 16 kilometrelik ilk etabında incelemelerde bulunmuş ve şunları demişti:

"Güçlü Büyük Türkiye yolunda 2053 planlarını yapan büyük Türkiye yolunda Trabzon da hak ettiği yatırımların daha fazlasını alacaktır. Sonucunda Trabzon kazanacak, Türkiye kazanacak. Trabzon büyüdükçe Türkiye daha hızlı büyüyecek. Hep birlikte uluslararası koridorların kesişimindeki Trabzon, Türkiye'nin, Karadeniz'in lider şehirlerinden birisi olmaya devam edecektir. 1 Mayıs Pazartesi günü Akçaabat Mersin Mahallesi'nde Güney Çevre Yolu'nun açılışına bütün Trabzonluları bekliyoruz."