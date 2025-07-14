CHP Sözcüsü Yücel, MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Manavgat'ta yaşanan süreçle ilgili, "Engin Tüter, Cengiz Coşar ve Hüseyin Cem Gül'ün kesin ihraç istemiyle disipline sevkine karar verilmiş, soruşturmanın selameti açısından da Belediye Meclis Grubu'ndan 7 kişinin gözaltına alınması ve bu meclis üyesi listelerinin oluşturulmasında dahli olmaları nedeniyle Belediye Başkanımız Niyazi Nefi Kara ve önceki Belediye Başkanımız Şükrü Sözen'in üyelikleri askıya alınmıştır." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenleyen Yücel, 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçtiğini hatırlattı.

"CHP'nin 9 yıl önce nasıl darbenin karşısında demokrasiden yana durduysa bugün de aynı noktada olduğunu" söyleyen Yücel, 15 Temmuz'da şehit olanları rahmetle andı, gazilere şükranlarını sundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti grubunun darbe haberini alır almaz TBMM'ye ilk gidenlerden ve darbeye karşı ilk direnenlerden olduğunu belirten Yücel, şöyle konuştu:

"Ancak bugün Genel Başkanımız Özgür Özel'in genel başkanlığındaki Cumhuriyet Halk Partisi ve onun seçilmiş belediye başkanları bir yargı darbesiyle karşı karşıyadır. Millet iradesi gasbedilmekte, milletin seçtikleri yargı eliyle yok sayılmaktadır."

"Bu olayın üzerinde ciddiyetle durulması gerekir"

Yücel, Bolu Kartalkaya'daki yangına ilişkin yargılamanın geçen hafta başladığını anımsattı.

Konuya ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a eleştirilerde bulunan Yücel, yangın faciasının tüm sorumlularının yargı önünde hesap vermesi gerektiğini belirterek, CHP olarak bu davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarının altını çizdi.

LGS kapsamındaki merkezi sınavın sorularının sınav devam ederken bir sosyal medya platformu üzerinden paylaşıldığının tespit edildiğini belirten Yücel, "Yıllarca soruları çalarak devlet kurumlarında yükselen FETÖ'cülerin taktiklerini anımsatan bu olayın üzerinde ciddiyetle durulması gerekir." diye konuştu.

Üç kişi kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi

Yücel, bugün Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in duruşmasının olduğunu, hakkında başlatılan soruşturmanın ardından tutuklama kararı verildiğini anımsattı.

Özer'in "İstanbul İttifakı" davasından tahliye edildiğini belirten Yücel, "Kararı elbette memnuniyetle karşılıyoruz ancak geç kalınmışlığın bu kararın gölgesi bu kararın üzerinde olmaya devam edecektir." şeklinde konuştu.

Manavgat'ta siyasi operasyon yapılmaya çalışıldığını öne süren Yücel, bugün MYK toplantı devam ederken CHP'li Meclis Üyesi Mehmet Çiçek'in Manavgat Belediye Başkan Vekili seçildiğini hatırlattı.

Deniz Yücel, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bütün bu yaşananlarda Cumhuriyet Halk Partisinin tek kusuru bu adamın, bu baklavacının meclis üyesi yapılmasıdır. Bugünkü MYK toplantımızda, Manavgat'ta yaşanan süreçle ilgili olarak, bu rüşvet kumpasının baş aktörü olan Engin Tüter, Cengiz Coşar ve Hüseyin Cem Gül'ün, kesin ihraç istemiyle disipline sevkine karar verilmiş, soruşturmanın selameti açısından, Belediye Meclis Grubu'ndan 7 kişinin gözaltına alınması, bu meclis üyesi listelerinin oluşturulmasında dahli olmaları nedeniyle Belediye Başkanımız Niyazi Nefi Kara ve önceki Belediye Başkanımız Şükrü Sözen'in üyelikleri askıya alınmıştır. Cumhuriyet Halk Partisinde yolsuzluğa izin verilmez, Cumhuriyet Halk Partisinde suça izin verilmez."

Yücel, "Terörsüz Türkiye" süreci ile ilgili toplumsal mutabakatın olmadığını öne sürerek, tüm siyasi partilerin temsil edilmediği ve şehit ailelerinin ve gazilerin dahil olmadığı bir sürecin başarılı olamayacağı görüşünü dile getirdi.

Deniz Yücel, "Süreç şeffaf bir şekilde, geniş tabanlı bir katılımla ve toplumsal mutabakatla yürütülmelidir. Dün de söyledik, bugün de söylüyoruz, yarın da söyleyeceğiz, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak terörün karşısında, barışın yanındayız." diye konuştu.