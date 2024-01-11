CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel: Hukuk düzeni siyasi hesaplara kurban edilemez

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "Şunu kimse unutmasın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Anayasa'yla teminat altına alınmış hukuk düzeni, hiçbir siyasi partinin hesaplarına kurban edilemeyecek kadar kıymetlidir." dedi.

Yücel, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, dün gerçekleştirdikleri Parti Meclisi (PM) toplantısında, 6'sı büyükşehir, 15'i il olmak üzere 242 seçim çevresinde belediye başkan adaylarını açıkladıklarını anımsattı.

Toplantıda Sinop Belediye Başkan adayını sehven Mehmet Gürbüz olarak açıkladığını dile getiren Yücel, "Burada bir düzeltme yapmam gerekiyor, Sinop adayımız Metin Gürbüz'dür." dedi.

Geçen hafta, Türkiye'deki hukuk sistemini çöküşe götüren adımlara birinin daha eklendiğini ileri süren Yücel, Yargıtay 3. Ceza Dairesinin, Anayasa Mahkemesinin Can Atalay'la ilgili ikinci kez verdiği "hak ihlali" kararına karşı "utançla hatırlanacak" bir karar aldığını savundu.

"Ülkemizde hukuk güvenliği ve hukukun üstünlüğü bir kez daha yerle bir edildi." diyen Yücel, şöyle devam etti:

"Yasama, yürütme ve yargı organlarının, görev ve yetki sınırları Anayasa ve kanunlarla belirlenmişken, her şey bu kadar açıkken, halkın iradesinin milletin Meclisinde tam anlamıyla tecelli etmesinden rahatsız oldular. Görevi Türk milleti adına adalet dağıtmak olanlar, hukukun üstünlüğüyle, demokrasiyle, kuvvetler ayrılığıyla ilgilerinin olmadığını, siyasi iktidarın emellerine hizmet ettiklerini bir kez daha gösterdiler. Yargıtay 3. Ceza Dairesinin haddini aşan, hukuk tanımayan, daha da ötesi yasalarımıza göre suç teşkil eden kararının arkasında, MHP'nin, Anayasa Mahkemesini kapattırmaya yönelik kışkırtıcı sözleri ve AKP'nin ülkeyi anayasasızlaştırma hedefi olduğu açıktır. AKP, 'Anayasa mahkemesi kararını tanımıyorum' diyerek çıktığı yola, mahkemeyi tehdit ederek ve hedef göstererek devam etmiştir.

Şunu kimse unutmasın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Anayasa'yla teminat altına alınmış hukuk düzeni, hiçbir siyasi partinin hesaplarına kurban edilemeyecek kadar kıymetlidir. Biz askeri ve siyasi darbelerin karşısında her zaman demokrasiyi savunduk. Bugün de yargı eliyle Anayasa'ya darbe yapmaya çalışanların tereddütsüz bir şekilde karşısındayız."

Enflasyon rakamlarını değerlendirdi

Deniz Yücel, enflasyon rakamlarını değerlendirirken de bağımsız araştırma kuruluşlarının yüzde 127 olarak tespit ettiği enflasyonun, TÜİK tarafından yüzde 64,77 olarak açıklandığını söyledi.

TÜİK'in açıkladığı enflasyona göre belirlenen emekli ve memur maaş zamlarının ise tam bir hayal kırıklığı yarattığını ileri süren Yücel, "Çünkü zamlar, cebe girmeden eridi bile. Son 22 yılda AKP'nin en fazla mağdur ettiği kesimlerden biri olan emekliler, temel ihtiyaçlarını karşılayamaz, hatta dışarıda bir bardak çay içemez hale geldi." diye konuştu.

Cumhuriyetin 100. yılında Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa finalinin Suudi Arabistan'da oynanması kararının, başlı başına bir rezalet olduğunu iddia eden Deniz Yücel, futbolcuların, demokrasinin olmadığı, kadın haklarının hiçe sayıldığı, düşünce özgürlüğünün her alanda sınırlandığı bir ülkeye gitmek zorunda bırakıldığını söyledi.

Yücel, sığınmacı ve kaçaklar konusunun da büyük bir milli güvenlik sorunu haline geldiğini belirtti.

Soruları yanıtladı

CHP Sözcüsü Yücel, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak mevcut Başkan Lütfü Savaş'ın açıklanmasının tepkilere neden olduğu ifade edilerek, geri çekilip çekilmeyeceği yönündeki soruya Yücel, "Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayımız, partimizin yetkili kurulları büyük bir titizlikle, gerekli incelemeleri, değerlendirmeleri yaptıktan sonra adaylaşmıştır. Geri çekilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Hatay'da büyük acılar yaşandı, bu yaraların, bu yıkımın tamir edilmesi konusunda CHP, Büyükşehir Belediye Başkanı'mız gereken her türlü fedakarlığı göstermiştir, bundan sonra da gösterecektir." yanıtını verdi.

Yücel, bir soru üzerine DEM Parti ziyaretinin, bir nezaket ve iadeyi ziyaret olduğunu söyledi.

Hafta sonu Antalya'da DEM Parti ile bir salon krizi yaşandığı ve bunun akabinde DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın bazı ifadeler kullandığının anımsatılması üzerine Yücel, "Zaman zaman siyasette ani ya da duygusal tepkiler verilebilir. Ben Sayın Bakırhan'ın sözleriyle ilgili bir yorum yapmayı tercih etmem. Biz ülkemizde demokrasinin hayata geçmesi için, eşitliklerin ve özgürlüklerin güvence altına alınması için CHP olarak bir mücadele yürütüyoruz. Bu mücadelede bizimle aynı hassasiyeti yaşayan tüm siyasi paydaşlarımızla sandıkta bir ittifak kuracağımızı söylemiştik. Onun dışında CHP, herhangi bir beklenti içinde değil." açıklamasını yaptı.

Antalya ve İzmir büyükşehir belediye başkan adaylarının neden açıklanmadığının sorulduğu Yücel, bu konudaki değerlendirmelerin sürdüğünü dile getirdi.

Yücel, dün PM'de yaşanan tartışmalara ilişkin soruyu yanıtlarken de "Mersin Milletvekilimizle ilgili dün soruldu, orada yanıtladım. PM toplantısı devam ederken, Mersin Milletvekilimiz PM salonuna girerek görüşlerini ifade etmek istedi. Biz de kendisini uygun bir şekilde dışarıya davet ettik. Çünkü PM toplantısına PM üyeleri, MYK üyeleri ve Grup yönetimi katılabilir. Milletvekillerinin PM toplantısına katılması söz konusu değildir. Mersin milletvekilleri arasında bir tartışma ya da kavga gürültü olmadı." ifadelerini kullandı.