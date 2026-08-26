Bu sene kıyamet kopacak! Galatasaray'dan Leao bombası

Galatasaray, Lesley Ugochukwu ve Aleksey Batrakov hamlelerinin ardından hücum hattına dünya çapında bir yıldız kazandırmak için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılıların bir süredir gündeminde bulunan Milan'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao için görüşmelerde önemli mesafe katettiği öne sürüldü.

LEAO İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre Galatasaray, 27 yaşındaki Rafael Leao ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılıların Portekizli futbolcuyla yıllık 12 milyon euro maaş üzerinden el sıkıştığı iddia edildi.

GÖZLER MILAN'A ÇEVRİLDİ

Leao cephesinde anlaşma sağlayan Galatasaray'ın önündeki en önemli engel ise Milan ile yapılacak bonservis pazarlığı. Sarı-kırmızılı yönetimin transferi 40 milyon euro bonservis ve 10 milyon euro bonus olmak üzere toplam 50 milyon euroluk paketle tamamlamayı hedeflediği belirtildi. Kulüpler arasındaki görüşmelerin devam ettiği aktarıldı.

ASTON VILLA DA DEVREDE

Galatasaray'ın Leao transferindeki tek rakibinin de olmadığı belirtildi. Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın Portekizli yıldızla yakından ilgilendiği öne sürüldü.

MILAN'DA 145 GOLE KATKI

Milan ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Leao, İtalyan ekibinin önemli oyuncuları arasında yer alıyor. Portekizli yıldız, Milan formasıyla çıktığı 291 resmi karşılaşmada 80 gol ve 65 asist üreterek toplam 145 gole doğrudan katkı sağladı.