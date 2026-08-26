Haberler

Kim Milyoner olmak İster'den Şampiyonlar Ligi'ne! Dünya bu olayı konuşuyor

Kim Milyoner olmak İster'den Şampiyonlar Ligi'ne! Dünya bu olayı konuşuyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Azerbaycan temsilcisi Sabah FK’yı tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi lig aşamasına taşıyan teknik direktör Valdas Dambrauskas’ın sıra dışı hikayesi dünyanın dilinde. Litvanyalı teknik adamın futbol serüveni, 2000 yılında “Kim Milyoner Olmak İster” yarışmasından kazandığı parayla İngiltere’ye giderek antrenörlük eğitimi almasıyla başladı. Yıllar önce televizyon ekranlarında başlayan yolculuk, 26 yıl sonra Devler Ligi’ne uzandı.

  • Sabah FK, play-off rövanşında HB Sheva'yı uzatmalarda 5-2 yenerek toplamda 6-4 ile tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yükseldi.
  • Teknik direktör Valdas Dambrauskas, Şampiyonlar Ligi'nde takım yönetecek ilk Litvanyalı antrenör oldu.
  • Dambrauskas'ın antrenörlük kariyeri 2000'de 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasından kazandığı parayla başladı; ilk görevini 2007'de İngiltere 9. lig takımı Kingsbury London Tigers'ta üstlendi.

Uefa Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Azerbaycan temsilcisi Sabah, sahasında HB Sheva’yı uzatmalar sonucunda 5-2 mağlup etti. İlk maçı 2-1 kaybeden Sabah, toplamda 6-4’lük üstünlük sağlayarak Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı başardı. 4 eleme turunu geçen Azerbaycan temsilcisinin hocasının hikayesi oldukça ilginç.

SABAH İLK KEZ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE

Sabah FK, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yükselerek kulüp tarihinin en büyük başarısına imza attı. Takımı bu devler sahnesine taşıyan teknik direktör Valdas Dambrauskas, aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde takım yönetecek ilk Litvanyalı antrenör unvanını alarak kendi ülkesinin tarihine de adını altın harflerle yazdırdı. Ancak Sabah FK'yı Şampiyonlar Ligi arenasına çıkaran bu görkemli zaferin ardında, sıfırdan zirveye uzanan sıra dışı bir mücadele yatıyor.

YARIŞMA ÖDÜLÜNDEN İNGİLTERE 9. LİGİNE

Şampiyonlar Ligi biletini cebine koyan Dambrauskas'ın antrenörlük kariyeri 2000 yılında katıldığı "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasıyla başladı. Buradan kazandığı parayı futbol tutkusuna yatıran Litvanyalı çalıştırıcı, İngiltere'ye giderek antrenörlük eğitimleri aldı. İlk resmi görevini 2007 yılında İngiltere 9. lig ekiplerinden Kingsbury London Tigers'ta üstlenen Dambrauskas, bu mütevazı takımı bile tarihindeki en iyi noktaya taşımayı başardı.

KARABAĞ'I YIKTI, SABAH FK'YI ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE TAŞIDI

İngiltere'deki başlangıcın ardından çoğunluğu Baltık ülkelerinde olmak üzere 12 farklı kulüpte görev alan Dambrauskas, rüştünü asıl Azerbaycan'da ispatladı. Yıllardır Karabağ'ın domine ettiği ligde dengeleri altüst eden Litvanyalı teknik adam, hem ligi hem de kupayı kazanarak büyük bir devrime imza attı. Bugün ise Sabah FK ile elde ettiği Şampiyonlar Ligi vizesi, televizyon ekranlarında başlayan bu ilham verici yolculuğun zirve noktası oldu.

Kaynak: Haberler.com
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'e cinayetten soruşturma

Süleymancıların liderine cinayetten soruşturma
ABD'den YPG'nin kendini feshetmesine ilk yorum

Sınır komşumuzdaki tarihi gelişmeye ABD'den ilk yorum: Destansı
Araç sahiplerinin beklediği haber geldi! İndirim geliyor

Günlerdir beklenen haber geldi! Gece yarısı büyük değişiklik var
Şarkıcı Güllü'nün ölümünde yeni görüntüler ortaya çıktı: Kızının panik anları kamerada

Bu görüntüler ilk kez çıktı! Tuğyan'ın halleri dikkat çekici
Haberler.com
2000

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıEnes:

Editör de yıllar önce simit satarken kader onu buralara getirdi . Keske simit satmaya devam etseydin

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHarun Kara:

Tamam seneye bizde o zaman

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

haberciler artık abartmayın kısmetinde varmış olmuş

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aydın'da kaza: 60 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Aydın'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın feci şekilde can verdi
Cem Küçük soruşturmasında 'sahte Forbes haberi' detayı! Özyurt'tan 115 bin TL gelmiş

"Forbes'a çıktı" dediği isimden gelen paraya bakın
Süleymancılara 3'üncü dalga operasyon! Kayyum atanan 11 şirket ve 3 derneğin ismi belli oldu

İşte Süleymancılar'ın kayyum atanan 11 şirketi! Ünlü markalar da var
Öcalan 'Özel'e mesaj gönderdiği' iddiasını yalanladı: Bana karşı komplo

Özgür Özel resti çekip yalanlamıştı! Öcalan'dan açıklama geldi
Konserde şaşırtan anlar: Yıldız Tilbe kendisini tutmak isteyen güvenliği itti

Yıldız Tilbe bildiğimiz gibi! Yine yaptı yapacağını
Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia: İlaçla bayıltıp...

Rojin'in avukatı vahim iddiayı ilk kez dillendirdi: Raporda var
Kocaelispor-Amedspor maçında sarı poşet sallayan 5 şüpheli için gözaltı kararı

Bu görüntüler sonrası harekete geçildi!

İmamoğlu ile ilgili 'Doğuş Holding' iddiası: Seçimler yaklaşıyor, parayı gayri resmi alın

Dev holdingten haraç istemiş: Seçimler yaklaşıyor, nakit versinler