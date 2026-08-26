Kim Milyoner olmak İster'den Şampiyonlar Ligi'ne! Dünya bu olayı konuşuyor

Uefa Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Azerbaycan temsilcisi Sabah, sahasında HB Sheva’yı uzatmalar sonucunda 5-2 mağlup etti. İlk maçı 2-1 kaybeden Sabah, toplamda 6-4’lük üstünlük sağlayarak Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı başardı. 4 eleme turunu geçen Azerbaycan temsilcisinin hocasının hikayesi oldukça ilginç.

SABAH İLK KEZ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE

Sabah FK, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yükselerek kulüp tarihinin en büyük başarısına imza attı. Takımı bu devler sahnesine taşıyan teknik direktör Valdas Dambrauskas, aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde takım yönetecek ilk Litvanyalı antrenör unvanını alarak kendi ülkesinin tarihine de adını altın harflerle yazdırdı. Ancak Sabah FK'yı Şampiyonlar Ligi arenasına çıkaran bu görkemli zaferin ardında, sıfırdan zirveye uzanan sıra dışı bir mücadele yatıyor.

YARIŞMA ÖDÜLÜNDEN İNGİLTERE 9. LİGİNE

Şampiyonlar Ligi biletini cebine koyan Dambrauskas'ın antrenörlük kariyeri 2000 yılında katıldığı "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasıyla başladı. Buradan kazandığı parayı futbol tutkusuna yatıran Litvanyalı çalıştırıcı, İngiltere'ye giderek antrenörlük eğitimleri aldı. İlk resmi görevini 2007 yılında İngiltere 9. lig ekiplerinden Kingsbury London Tigers'ta üstlenen Dambrauskas, bu mütevazı takımı bile tarihindeki en iyi noktaya taşımayı başardı.

KARABAĞ'I YIKTI, SABAH FK'YI ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE TAŞIDI

İngiltere'deki başlangıcın ardından çoğunluğu Baltık ülkelerinde olmak üzere 12 farklı kulüpte görev alan Dambrauskas, rüştünü asıl Azerbaycan'da ispatladı. Yıllardır Karabağ'ın domine ettiği ligde dengeleri altüst eden Litvanyalı teknik adam, hem ligi hem de kupayı kazanarak büyük bir devrime imza attı. Bugün ise Sabah FK ile elde ettiği Şampiyonlar Ligi vizesi, televizyon ekranlarında başlayan bu ilham verici yolculuğun zirve noktası oldu.

Kaynak: Haberler.com