CHP'den Meriç'e Geçmiş Olsun Mesajı

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Gaziantep'te bıçaklı saldırıya uğrayan YENİ Parti Milletvekili Melih Meriç'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gaziantep'te bıçaklı saldırıya uğrayan YENİ Parti Milletvekili Melih Meriç'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kendisine acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA