CHP'nin Yerel Medya Çalıştayı... Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Şener: "Güçlerimizi Birleştirerek, Bir Noktaya Kanalize Olup Mücadele...

Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Kenan Şener, CHP’nin Marmaris’te düzenlediği Yerel Medya Çalıştayı’nda; "Birlikte, dayanışma halinde, güçlerimizi birleştirerek, bir noktaya kanalize olup mücadele ettiğimizde sonuç alabildiğimizi geçen yıl gördük, ‘sansür yasasına’ karşı. Hem Meclis'te, hem Meclis dışında; komisyonlarda, meydanlara çıkarak, Anadolu basınının Ankara'ya gelmesini sağlayarak üç ay erteletebildik. Ve en azından kimi bazı ufak değişikliklerin yapılmasını sağlayabildik” dedi.

Haber : TAMER ARDA ERŞİN- Kamer: MEHMET MEHMETLİOĞLU

Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Kenan Şener, CHP'nin Marmaris'te düzenlediği Yerel Medya Çalıştayı'nda; "Birlikte, dayanışma halinde, güçlerimizi birleştirerek, bir noktaya kanalize olup mücadele ettiğimizde sonuç alabildiğimizi geçen yıl gördük, 'sansür yasasına' karşı. Hem Meclis'te, hem Meclis dışında; komisyonlarda, meydanlara çıkarak, Anadolu basınının Ankara'ya gelmesini sağlayarak üç ay erteletebildik. ve en azından kimi bazı ufak değişikliklerin yapılmasını sağlayabildik" dedi.

CHP, Marmaris Belediyesi ve basın meslek örgütlerinin iş birliği ile Muğla'nın Marmaris ilçesinde otelde düzenlenen "Anadolu Buluşmaları Yerel Medya Çalıştayı 2023" bugün başladı. Çalıştaya Türkiye'nin dört bir yanından 300'e yakın basın mensubunun yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, eski CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, RTÜK üyeleri İlhan Taşcı ve Tuncay Keser, CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş, Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanı Kıvanç El, Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Kenan Şener, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Cem Kaytan, Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkan Yardımcısı Hüsniye Karakoyun katıldı.

Kenan Şener, çalıştayda şunları söyledi:

"MESLEKTAŞLARIN, MESLEKLERİNİ EN İYİ ŞEKİLDE YAPABİLMESİ İÇİN EKONOMİK YA DA POLİTİK NEDENLERLE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARIN ÜSTESİNDEN GELMEYE ÇALIŞMAK. BİZİM VAZİFEMİZ TEMEL OLARAK BU"

"Bir basın meslek örgütü ne yapar? Bir basın meslek örgütü, temel olarak meslektaşlarına destek olur, meslektaşlar arasında dayanışmayı artırır. Onlara destek olmayı hedefler, onlara destek için bazı çalışmaları yürütür ve mesleğin kurallarına ilişkin bazı çerçeveleri çizmesi gerekir. Bizim mesleğimiz açısından da öyle, etik kurallar gibi. Meslek örgütlerimizin tüzükleri bizler için bağlayıcı etik kurallar bütünüdür. Mesleki, evrensel ilkelerin yanı sıra bizim meslek örgütlerimizin her birimizin katkısı ile oluşan tüzükleri ve kendi iç düzenlemeleri de etik kuralları çevreleyen konulardan biri. Meslektaşların, mesleklerini en iyi şekilde yapabilmesi için ekonomik ya da politik nedenlerle karşılaştıkları sorunların üstesinden gelmeye sağlamaya çalışmak. Bizim vazifemiz temel olarak bu.

İki bine yakın üyemiz var ama sadece üye sayısı ile değil, aynı zamanda Ankara'da Parlamento Muhabirleri Derneği, Ekonomi Muhabirleri Derneği, Diplomasi Muhabirleri Derneği, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği, Türkiye Haber Kameramanları Derneği gibi uzmanlık dernekleri ile İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin, İstanbul'dan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, DİSK- Basın İş'in, Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin katkıları ile geçen yıl çok önemli bir mücadele yürüttük. Yeni bir 'Basın Yasa'mız var. Bu yasaya gazeteciler olarak karşı çıktık. Meclis'te yaptığımız tüm görüşmelerde, tüm komisyon toplantılarında eğer bir basın yasası yapacaksanız gazetecilerin de görüşünü alınsın istedik.

"MESLEKTAŞLARIMIZIN ÇALIŞMA ŞARTLARINI GİDEREK KÖTÜYE GÖTÜREN MADDELERE DE İTİRAZ ETTİK"

Orada itiraz ettiğimiz temel maddeler, 29'uncu madde vardı ama bizim meslektaşlarımızın çalışma şartlarını giderek kötüye götüren maddelere de itiraz ettik. Başta Basın İlan Kurumu ile ilgili maddeler olmak üzere. Biz bunlara itiraz ettiğimiz için, sorun da yaşadık.

Bizim Cemiyetimizin de "24 Saat" isimli günlük gazetesi de resmi ilanlardan istifade eden, Ankara yerel gazetelerinden biri. Başkanımız Nazmi Bilgin, BİK'te bizleri temsil eden meslek örgütlerine ayrılmış koltuklardan birinde meslektaşlarımızı temsil eder; BİK Genel Kurulu'nda. Bu Genel Kurul'a BİK'in kötü yönetimi tarafından getirilen kimi düzenlemelere itiraz eden İzmir Gazeteciler Cemiyeti gibi Ankara'dan Gazeteciler Cemiyeti gibi ve diğer altı itirazcının sahibi olduğu, ortağı olduğu ya da çıkardığı gazetelerin tamamına resmi ilan cezası verildi. Çünkü, BİK'in bu yasa uyarınca getirdiği yönetmeliğe genel kurulda karşı çıktık. Gazeteciler Cemiyeti'nin karşılaştığı ceza bir buçuk milyon lira tutarındaydı geçen yılın tarifesiyle.

"BİR BUÇUK MİLYON LİRALIK BİR BEDELİ ÖDEMEK MESLEK ÖRGÜTÜ AÇISINDAN EPEYCE ZOR"

Bir buçuk milyon liralık bir bedeli ödemek meslek örgütü açısından epeyce zor. Cemiyetin bütün giderlerini karşılayan, o resmi ilan giderleriydi... 20'den fazla Gazeteciler Cemiyeti'nin personeli basın ve ifade özgürlüğü çalışmaları için; her ay, üç aylık, altı aylık ve yıllık basın ifade özgürlüğü raporlamaları için, ihtiyaç duyan gazetecilere destek dağıtmak için, gazetecilerin telifli haberlerini okuyup, editleyip, yayınlamak için Gazeteciler Cemiyeti personeli şu anda çalışıyor. Bizim hazırladığımız raporlar AB raporları için kaynak oluyor. Pek çok muhalefet partisinin verdiği önergelerde de yer aldı. Her yıl 100'den fazla gazetecinin 10 bin Avro'ya varan hibeleri titiz bir şekilde, son derece disiplinli bir şekilde, eşitlik ilkesini gözeterek desteği dağıtmaya çalışıyoruz Gazeteciler Cemiyeti olarak.

"BASIN İLAN KURUMU GENEL KURULU'NA KATILMASI ZORUNLU OLAN BASIN TOPLANTILARINA NAZMİ BİLGİN ALINMIYOR"

Geçtiğimiz son bir yıl içerisinde birlikte, dayanışma halinde; güçlerimizi birleştirerek bir noktaya kanalize olup mücadele ettiğimizde sonuç alabildiğimizi geçen yıl gördük, 'sansür yasasına' karşı. Hem Meclis'te, hem Meclis dışında, komisyonlarda, meydanlara çıkarak, Anadolu basınının Ankara'ya gelmesini sağlayarak üç ay erteletebildik. ve en azından kimi bazı ufak değişikliklerin yapılmasını sağlayabildik.

Gazeteciler Cemiyeti BİK'te, Basın Kartı Komisyonu'nda da sizleri temsil etmeye devam edecek. Basın İlan Kurumu Genel Kurulu'na katılması zorunlu olan komisyon toplantılarına Nazmi Bilgin alınmıyor. Sizlerin hakkını savunduğu için ve sizler adına itirazda bulunduğu için. Sözünü ettiğim raporlarımızda, bu güzide kurumumuzun ilk kez geçtiğimiz yıl 80,4 milyon lira zarar ettiğini yazdık."