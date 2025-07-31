CHP'nin 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' üyeleri belli oldu! İşte 10 kişilik liste

CHP'nin 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' üyeleri belli oldu! İşte 10 kişilik liste
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CHP'nin 'Terörsüz Türkiye' süreci için oluşturulacak komisyona göndereceği isimler belli oldu. Zeynel Emre, Gökçe Gökçen, Murat Emir, Turan Taşkın Özer, Oğuz Kaan Salıcı, Sezgin Tanrıkulu, Murat Bakan, Okan Konuralp, Türkan Elçi ve Süreyya Öneş Derici'yi görevlendirdi. Komisyonda Murat Emir, koordinatör grup başkanvekili olacak.

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin en önemli meselelerinden biri olan terör sorununa yönelik kapsamlı bir siyasal ve toplumsal çözüm önerisi geliştirmek üzere oluşturulacak 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' için görevlendireceği üyeleri belirledi.

İŞTE KOMİSYONDA YER ALACAK İSİMLER

  • Zeynel Emre
  • Gökçe Gökçen
  • Murat Emir (Koordinatör Grup Başkanvekili)
  • Turan Taşkın Özer
  • Oğuz Kaan Salıcı
  • Sezgin Tanrıkulu
  • Murat Bakan
  • Okan Konuralp
  • Türkan Elçi
  • Süreyya Öneş Derici

CHP'DEN BÜTÜNCÜL ÇÖZÜM ARAYIŞI

Komisyon, hem siyasal hem de sosyolojik düzlemde Türkiye'nin terör sorununu kapsamlı biçimde ele alacak. Sadece güvenlik odaklı yaklaşımları değil, demokratikleşme, toplumsal barış, hak ve özgürlükler ekseninde çözüm yollarını da tartışmaya açacak bir yapıda olması planlanıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in daha önce yaptığı açıklamalarda, "terörün her türlüsüne karşı olduklarını" vurgularken, bu sorunun kalıcı çözümünün sadece askeri değil, siyasi ve toplumsal bir zeminde aranması gerektiğini ifade etmişti.

İKİ İSİM ÖZELLİKLE DİKKAT ÇEKİYOR

Komisyonda yer alacak isimlerden Sezgin Tanrıkulu, insan hakları ve Kürt meselesi konularında uzun yıllardır çalışma yürüten bir isim olarak öne çıkarken, Türkan Elçi'nin de özellikle Diyarbakır'daki sivil toplum çevrelerinde güçlü bir temsiliyet taşıdığı biliniyor. Elçi'nin katılımı, komisyonun sadece parlamenter bir yapı olmayıp toplumsal temsili de gözettiğinin işareti olarak yorumlandı.

KOMİSYON NE YAPACAK?

Komisyonun önümüzdeki haftalarda çalışmalarına başlaması ve çeşitli bölgelerde saha incelemeleri, raporlamalar, akademik katkılar ve toplumun farklı kesimleriyle temaslar gerçekleştirmesi bekleniyor. Nihai hedef ise kamuoyuyla paylaşılacak bir "Terörsüz Türkiye Yol Haritası" oluşturmak.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMurat Ç:

Allah sizi bildiği gibi yapsın özgür senden bir cacık olmaz

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Haber YorumlarıOrhan Yarımcalı:

Bir siz kalmıştınız sizde gidiyorsunuz…..

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Haber Yorumlarıqxx9k5d8x8:

Belli olmadı doğru haber yapın , Sözcü TV izliyorsunuz sanırım aynı anda bende izliyorum ! Özgür Özel yarın saat 13.00 diyor , Özlem Gürses isim sayıyor , Özgür Özel onaylamıyorsa red etmiyorda bunları konuşmayalım diyor , sizde Sözcü Tv den dinlediğinizi haber yapıyorsunuz, yazıklar olsun .

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Haber YorumlarıMaslan:

Katılmayız gelmeyiz gitmeyiz,ekoyu, demirtaşı çıkarmazsanız oynamayız.... Silivriden gelen emir, Özgür yollarda. Vah özgür vah.

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Haber YorumlarıVATOZZ:

Zamanında siyaseten yapılanlar şimdi gelir bizi tırmalar :)

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