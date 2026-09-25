CHP'nin Bolu'daki 3 günlük milletvekili kampı bugün başlıyor

Haber : Zeynep BOZUKLU / Kamera: Hakan KARADUMAN

(BOLU) - CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, CHP'nin milletvekili kampına ilişkin, "Bu kampın ülkemize, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve bu ülkenin sorunlarına Cumhuriyet Halk Partisi'nden umutla çözüm bekleyen 86 milyon yurttaşımıza hayırlı uğurlu olacağına yürekten inanıyorum" dedi.

CHP'nin Bolu'da milletvekilleri, Parti Meclisi (PM) ile MYK üyeleri ve Kadın ve Gençlik Kolları başkanlarının katılımıyla 3 gün sürecek kampı, bugün Grup Yönetim Kurulu Toplantısı ile başlayacak. Toplantı öncesi ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan Durmaz, şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi ; 2023 seçimleri sonrası, yeni yasama yılı öncesinde milletvekilleri, Parti Meclisi üyeleri, Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ile Kadın ve Gençlik Kolları Başkanlarının katılımıyla 3 günlük bir kampa bugün giriyor. Ülkemizde sorunlar yumağı çığ gibi büyürken, insanlar da umutla bir çözüm bekliyor. Parlamento 1 Ekim'de sembolik ve geleneksel olarak açılacak; çalışmalar ise ayın 6'sı itibarıyla başlayacaktır.

İşte Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri; bu ülkenin sorunlarını, çözüm önerilerini, ayrıca gerginliğin tırmandığı ve güneyimizde her an sıcak savaşların yaşandığı bir coğrafyadaki durumu ele alacaktır. Dünyada ve bölgemizde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesine katkı sunmak ve sorunları doğru çözmek amacıyla, bilim insanları ile ortak çalışma gruplarının Cumhuriyet Halk Partisi grubuna yeni yasama yılında vereceği kanun tekliflerini ve önerilerini değerlendireceğiz. Böylece, hükümetin yaptığı hazırlıkların eksiklerini kurucu irade olan Cumhuriyet Halk Partisi olarak tamamlamak üzere Sayın Genel Başkanımızla birlikte bu kampta bir arada olacağız. Bu kampın ülkemize, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve bu ülkenin sorunlarına Cumhuriyet Halk Partisi'nden umutla çözüm bekleyen 86 milyon yurttaşımıza hayırlı uğurlu olacağına yürekten inanıyorum."

Kaynak: ANKA